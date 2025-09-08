Je li velika promjena Kate Middleton optička varka? Jedan detalj mijenja pogled!

Nova boja kosa Kate Middleton izazvala je polemike na društvenim mrežama i rasprave među frizerima.

Princeza od Walesa Kate Middleton posljednjih dana je izazvala pravu buru nakon što je pokazala novu, nešto svijetliju boje kose. No tijekom boravka na utakmici Svjetskog ragbijaškog prvenstva za žene, 43-godišnja Kate je podignula kosu, pokazavši kako još uvijek ima smeđu kosu na nekim mjestima.

I dok su neki ljubitelji kraljevske obitelji to povezali s donedavnim odmorom u Grčkoj, ima i onih koji su rekli da je Kate nosila periku, pokrenuvši rasprave o tome je li joj se vratio rak.

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Kako piše Daily Mail, frizeri tvrde kako buduća britanska kraljica nije mijenjala boju kose, već se odlučila za "pametnu i praktičnu" promjenu frizure, što kosu čini tamnijom.

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

"Sasvim je normalno da kosa izgleda drugačije ovisno o rasvjeti i frizuri, a to je gotovo sigurno slučaj i ovdje", izjavio je frizer poznatih osoba Adem Oygur. "Ne izgleda kao da je naglo promijenila boju. Čak se i na fotografijama nakon utakmice vidi da su zlatni tonovi još uvijek prisutni. Radi se više o kontekstu: unutarnje naspram vanjske rasvjete, blicu fotoaparata i načinu stiliziranja kose."

Tvrdi i da izbor frizure ovisi o događaju za koji je namijenjena - podignuta kosa za večernji događaj, za posjet muzeju opuštena kosa.

S druge strane, njegova kolegica Sarah Gadsdon smatra kako je u pitanju sunčanja i kupanja tijekom odmora na grčkoj obali.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

"Kombinacija morskog zraka, sunca i slane vode prirodno je posvijetlila kosu – savršen početak za sljedeću posjetu frizerskom salonu", poručuje je Sarah koja vjeruje da frizer nije imao mnogo posla posvijetliti kosu, a jedna od faktora je i starenje.

"Kako Kate prihvaća prirodne promjene koje dolaze sa starenjem, poput sve više sijedih vlasi, promijenila je pristup bojanju kose. Umjesto tamnih boja koje zahtijevaju češće održavanje, odlučila se za svjetliji, prirodniji ton koji suptilno skriva sijede vlasi. Zahvaljujući vremenu provedenom na grčkom suncu, Kate je pronašla novu nijansu koja laska njezinim crtama lica, čuva zdravlje kose i naglašava ljepotu starenja s povjerenjem", zaključila je Gadsdon.

