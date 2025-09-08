Amerikanac iz Supertalenta otkrio kako teku radovi na kući koju je kupio za 5000 eura: "Nisam mogao zamisliti..."

Amerikanac Justus Reid, koji trenutno obnavlja kuću kupljenu za 5000 eura, pohvalio se kako je kuća dobila novu fasadu.

Mladi Amerikanac Justus Reid, kojeg smo imali priliku gledati u Supertalentu, nedavno je u Hrvatskoj kupio kućicu za samo 5000 eura.

Proteklih mjeseci ovaj ljubitelj kulture zemalja bivše Jugoslavije provodi svoje vrijeme u obnavljanju i dograđivanju, a sve bilježi za društvene mreže gdje prikupi milijunski broj pregleda.

@justus_reid "Isn't it funny how, day by day, nothing changes? But when you look back it's all different." -Cw Lewis ♬ original sound - Amerikanac

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Justus Reid/Instagram

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Instagram

Ovoga puta emotivni Reid podijelio je kako je njegova kuća iz snova dobila fasadu. Kao i sve ranije korake u renovaciji, pomogla mu je jedna tvrtka, koja je dostavila oko osam kanti nove boje, a Reid joj je dao dozvolu da ju iskoristi pri renovaciji.

Justus Reid - 7 Foto: TikTok

Justus Reid - 8 Foto: TikTok

Justus Reid - 10 Foto: TikTok

Justus Reid - 6 Foto: TikTok

U jednom trenutku i on se okušao u stavljanju emulzije na vanjske zidove, pohvalivši zanimljivu tekturu. Dok su radili, kamionet tvrtke koja je radila fasadu je upala u blato, zbog čega su morali zamoliti njegovog susjeda da im bagerom pomogne izvući se iz kaljuže. Za kraj, radnici su na fasadu stavili i drugu, svijetlosmeđu boju, što je Justusa učinilo vrlo emotivnim.

Justus Reid - 3 Foto: TikTok

Justus Reid - 2 Foto: TikTok

Justus Reid - 1 Foto: TikTok

"Znao sam da je moguće, ali iz nekog razloga nisam nikad mogao zamisliti da ćemo toliko napredovati", poručio je Justus, prisjetivši se kako je sve izgledalo na početku, kada je kuća bila tek ruševina skrivena ispod drveća te je se nije moglo ni vidjeti.

Unatoč velikom napretku, kuću tek treba dovršiti: "Još nema tekuću vodu, ima samo jednu radnu utičnicu i jednu poludovršenu sobu, ali zbog ovakvih stvari živjeti ovdje čine mnogo boljim."

Kako izgleda njegova djevojka pogledajte OVDJE.

