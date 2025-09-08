Nikome nije jasno: Ricky Martin ima 54 godine, a izgleda isto kao u danima najveće slave!

Ricky Martin izgleda mlađe no ikad, njegove nove fotografije sve su oduševile.

Latino zvijezda Ricky Martin ponovno je zablistao na crvenom tepihu i dokazao zašto ga milijuni diljem svijeta smatraju jednim od najkarizmatičnijih izvođača današnjice.

Ricky Martin - 8 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 2 Foto: Profimedia

Na nedavnom događaju, pjevač je privukao pažnju svojim samouvjerenim osmijehom, vrhunskom formom i stilom koji naglašava njegovu mladolikost.

Ricky Martin - 7 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 5 Foto: Profimedia

U crnom bezvremenskom prsluku bez rukava, koji otkriva njegovo isklesano tijelo, Ricky je ponosno pozirao s nagradom u ruci. Na drugoj fotografiji odabrao je ležerniji, ali jednako glamurozan look – svilenu košulju otvorenog ovratnika koja ističe njegovu prepoznatljivu tetovažu i niz decentnih zlatnih i srebrnih lančića.

Ricky Martin - 1 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 2 Foto: Profimedia

Ricky Martin uskoro će proslaviti svoj 54. rođendan, no čini se kako je vrijeme za njega samo broj. Njegovo lice gotovo da nije doživjelo promjene otkako je početkom 90-ih osvajao glazbene ljestvice hitovima poput ''Livin’ la Vida Loca''. Ta nevjerojatna mladolikost izaziva divljenje, ali i brojna nagađanja – mnogi se pitaju skriva li se iza njegovog besprijekornog izgleda vrhunska genetika, stroga rutina njege ili pak estetski zahvati koji su sve više u trendu.

Ricky Martin Foto: Profimedia

Ricky Martin - 2 Foto: Instagram

U njegovom slučaju najčešće se spominje "microneedling", minimalno invazivan kozmetički i medicinski tretman koji koristi sitne, sterilne iglice za stvaranje kontroliranih mikropovreda na koži. Ovaj postupak potiče prirodni proces regeneracije kože, pojačavajući proizvodnju kolagena i elastina – proteina zaslužnih za čvrstoću i mladenački izgled kože – te dovodi do poboljšanja teksture i smanjenja bora i ožiljaka od akni.

Na nekim beauty blogovima spominju se i face lifting, terapija crvenim svjetlom (primjena svjetlosne energije niske razine koja stimulira biološke procese s ciljem poboljšanja zdravlja kože i oporavka), kao i fileri. Sve se, međutim, svodi na nagađanja. Možda je jednostavno riječ o dobroj genetici, a poznato je i da je zgodni Ricky oduvijek bio zagovornik zdravog načina života.

Izgleda li vama Ricky isto? Da, baš je mladolik

Da, sigurno je nešto na sebi radio

Ne, vidi se da je ostario Da, baš je mladolik

Da, sigurno je nešto na sebi radio

Ne, vidi se da je ostario Ukupno glasova:

Bez obzira na sve špekulacije, Ricky Martin ostaje uzor stila i samopouzdanja. Njegovi nastupi i pojavljivanja na crvenim tepisima uvijek izazivaju pažnju, a glazbenik očito zna kako zadržati mladenački duh i energiju. Svojim osmijehom i pozitivnom karizmom nastavlja osvajati publiku, dok njegovi vječni hitovi potvrđuju da je prava pop ikona koja ne stari.

Galerija 23 23 23 23 23

Podsjetimo, Ricky je godinama bio tiha patnja brojnim ženama, a onda je priznao da je gej. Prije nekoliko mjeseci šuškalo se da ima novog partnera pornoglumca. O kome se radi pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Bivša kandidatkinja MasterChefa zbog fotke u badiću dobila hrpu komplimenata: "Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš!"