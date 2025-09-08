Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!

Nives Celzijus oduševila je pratitelje zavodljivim fotografijama iz vinograda koje odišu romantikom i senzualnošću.

Nives Celzijus, pjevačica i spisateljica koja već godinama plijeni pažnju svojom pojavom, još jednom je dokazala da zna spojiti zavodljivost i umjetnički dojam.

Na svom Instagramu podijelila je seriju fotografija iz vinograda uz koje je poručila: "Vino na usnama..."

Na fotografijama Nives pozira među trsovima vinove loze, a naglasak je na njezinoj senzualnosti i prepoznatljivom stilu. S prirodnim okruženjem u pozadini i čašom vina u ruci, fotografije odišu ljetnom romantikom i erotičnim prizvukom, a obožavatelji nisu ostali ravnodušni.

Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Slatkica", "Kako si seksi, Nives", "Prekrasno izgledaš. I u vinogradu i u svemu što radiš, uvijek zavodljiva i pozitivna, svaka čast", "Uvijek zgodna", "Ti si kao vino..." samo je dio komentara.

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva! Fotke pogledajte OVDJE.

