Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!

Nives Celzijus oduševila je pratitelje zavodljivim fotografijama iz vinograda koje odišu romantikom i senzualnošću.
Nives Celzijus, pjevačica i spisateljica koja već godinama plijeni pažnju svojom pojavom, još jednom je dokazala da zna spojiti zavodljivost i umjetnički dojam.
Na svom Instagramu podijelila je seriju fotografija iz vinograda uz koje je poručila: "Vino na usnama..."
Na fotografijama Nives pozira među trsovima vinove loze, a naglasak je na njezinoj senzualnosti i prepoznatljivom stilu. S prirodnim okruženjem u pozadini i čašom vina u ruci, fotografije odišu ljetnom romantikom i erotičnim prizvukom, a obožavatelji nisu ostali ravnodušni.
Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram
"Slatkica", "Kako si seksi, Nives", "Prekrasno izgledaš. I u vinogradu i u svemu što radiš, uvijek zavodljiva i pozitivna, svaka čast", "Uvijek zgodna", "Ti si kao vino..." samo je dio komentara.
Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva! Fotke pogledajte OVDJE.
