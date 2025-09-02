Pogledajte kako kućica Amerikanca iz Supertalenta za 5000 eura postaje pravi dom iz snova

Punom parom radi se na obnovi kućice koju je Amerikanac iz Supertalenta kupio u srcu Krapinsko-zagorske županije.

Mladi Amerikanac Justus Reid, kojeg smo imali priliku gledati u Supertalentu, nedavno je u Hrvatskoj kupio kućicu za samo 5000 eura.

Od tada svoju avanturu dijeli na društvenim mrežama, a svaki njegov video prikupi milijune pregleda.

Justus Reid Foto: Instagram

Njegova mala kućica polako poprima obrise doma iz snova. Nedavno je stavljena izolacija, izgrađen je WC, a unutrašnjost se uređuje korak po korak. Posebnu pažnju privlači i velika terasa iz snova, koja nastaje uz pomoć prijatelja i susjeda.

Na krov će uskoro biti postavljeni solarni paneli, a pratitelje posebno oduševljava koliko mu ljudi uskače u pomoć. Na fotkama i snimkama može se vidjeti brušenje i polaganje drvenih dasaka na terasi, priprema krova te završni radovi na kupaonici.

Pratitelji su oduševljeni njegovim entuzijazmom i kreativnošću, a mnogi poručuju kako s nestrpljenjem čekaju vidjeti završni rezultat ove nesvakidašnje avanture.

''Preslatko mi je što terasu sređuje za druženje sa susjedima'', ''Ovo je genijalno'', ''Koliko su to dobri susjedi'', ''Moj najdraži show'', ''Obožavam vas sve gledati'', ''I odjednom sve ovo ima smisla'', ''Predivno'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

A kako je kućica izgledala kada ju je tek kupio prisjetite se uz fotogafije u našoj galeriji.

