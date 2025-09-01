Maja Šuput od ljeta se oprostila u haljini koja nije uspjela do kraja prekriti ključne dijelove

Maja Šuput u crnoj haljini pozirala je uz sina Blooma i objavom na Instagramu zaključila ljeto.

Maja Šuput objavila je predivne fotografije s kojima je zaključila ljeto.

Na Instagramu je podijelila seriju prizora snimljenih u idiličnom ambijentu uz bazen, a uz nju je bio i njezin omiljeni suputnik – sinčić Bloom.

Galerija 25 25 25 25 25

Za tu priliku Maja je odabrala crnu prozirnu haljinu s upečatljivim izrezima na bokovima koja savršeno naglašava njezinu liniju i modni senzibilitet. Elegantna, ali i zavodljiva, haljina je istaknula sve što treba, a Maja je dodatno blistala uz lagano valovitu kosu i decentnu šminku.

Pogledaji ovo Celebrity Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona

"Naše ljeto je možda gotovo, ali uspomene nam ostaju zauvijek", napisala je Maja u opisu.

Ipak, glavna zvijezda objave je maleni Bloom, koji je u trapericama, tenisicama i crveno-bijeloj prugastoj košulji veselo pozirao mami u zagrljaju, a u jednom je kadru i poljubio u obraz.

Maja Šuput - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput - 4 Foto: Maja Šuput/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ponoć u Parizu koja je promijenila sve: Kako su izgledali posljednji trenuci života princeze Diane?

Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!

Maja Šuput - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

OVDJE pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!

Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu, više saznajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Da se rastopite od slatkoće! Mate Bulić objavio video s dječakom koji je osvojio sva srca

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas je naš pjevač koji puni dvorane diljem regije!

Pogledaji ovo Celebrity Prizor najstarije sestre reality klana u tanga-badiću utišao priče o kojima se šuškalo