Ponoć u Parizu koja je promijenila sve: Kako su izgledali posljednji trenuci života princeze Diane?

Tragična prometna nesreća u Parizu 31. kolovoza 1997. odnijela je život princeze Diane, što je šokiralo cijeli svijet i ostalo upisano kao jedna od najvećih kraljevskih tragedija.

Ponoć je, 31. kolovoza 1997., i princeza Diana, u društvu Dodija Fayeda i njihove pratnje, sprema se napustiti hotel Ritz u Parizu te se uputiti na kratku vožnju do Dodijeva stana na Elizejskim poljanama.

Princeza i sin vlasnika Harrodsa, Mohameda Al Fayeda, proveli su veći dio ljeta zajedno na jugu Francuske, što je izazvalo brojne spekulacije o prirodi njihova odnosa.

Ispred hotela Ritz princeza od Walesa ulazi u Dodijev Mercedes-Benz W140. Za volanom je Henri Paul, koji je pod utjecajem alkohola i vozi velikom brzinom. Kroz pariške ulice juri više od 100 km/h, a pri ulasku u tunel Pont de l'Alma zahvaća bijeli Fiat Uno, gubi kontrolu nad vozilom i zabija se u betonski stup – dolazi do nesreće koja je postala jedna od najšokantnijih kraljevskih tragedija u povijesti.

Princeza Diana, Dodi i vozač Henri Paul poginuli su na mjestu nesreće. Jedini preživjeli bio je Dodijev tjelohranitelj Trevor Rees-Jones, koji je nosio sigurnosni pojas, za razliku od ostalih.

Policajac Xavier Gourmelon prvi je došao na mjesto nesreće, otkrio je tada da su posljednje princezine riječi bile:

"Moj Bože, što se dogodilo", pisao je The Sun.

Poznato je i to da je doktor Frederic Mailliez bio posljednji koji je vidio princezu Dianu živu. Kada je hitna pomoć stigla, nisu znali da se radi o princezi. Samo su vidjeli žensko tijelo na podu zdrobljenog Mercedesa.

Iako je službeni uzrok nesreće bio prebrza vožnja i alkoholizirani vozač, smrt princeze Diane i dalje se smatra misterijem. Javnost nikada nije prestala preispitivati okolnosti, a mnogi su odgovornost prebacivali na kraljevsku obitelj.

Posebno se spominjalo pismo koje je Diana 1993. godine napisala svom batleru Paulu Burrellu.

''Sjedim za stolom i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me, da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću'', pisalo je u pismu, prenosi New York Post.

Iako je nakon razvoda od Charlesa kraljevska obitelj pokušavala držati distancu od Diane, njezina smrt slomila je sve. Tek pet dana nakon tragedije kraljica Elizabeta obratila se javnosti.

''I ja želim odati počast Diani. Bila je iznimno i nadareno ljudsko biće'', rekla je tada.

Ispraćaj princeze Diane krenuo je 6. rujna, a tisuće ljudi htjele su se posljednji puta oprostiti od omiljene princeze. Povorka je bila duga četiri kilometra, a iza lijesa hodali su Dianini sinovi, William, tada 15-godišnjak, te Harry, koji je tada imao 12 godina.

Diana je imala samo 36 godina, a vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potresla je Britaniju i cijeli svijet.

Njezin sprovod, održan 6. rujna 1997., pratilo je oko 32 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji, više od polovice tadašnjeg stanovništva, što ga čini jednim od najgledanijih događaja u britanskoj povijesti.

Procjenjuje se da je sprovod pratilo i oko 2,5 milijardi ljudi diljem svijeta, čime je tragedija postala jedan od najupečatljivijih događaja 20. stoljeća.

