"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!

Petar Grašo iznenadio je novu jutarnju ekipu radija bravo! dolaskom u eter, najavio šesti koncert u Lisinskom i donio im osobne darove.

Ivani Mišerić, Filipu Hanu i Bruni Buciću prvi će radni dan na bravo! jutru zasigurno ostati u pamćenju, i to zbog najvećeg iznenađenja jer im se u eteru pridružio Petar Grašo.

"Što se ovdje događa?" upitala je iznenađena Ivana dok je Grašo ulazio u studio.

Iznenađenje u bravo! studiju Foto: Gordan Svilar/bravo!

"Došao sam vam zaželjeti dobrodošlicu na moj prijateljski radio s kojim već godinama imam sjajnu suradnju. Vidim da ste vas troje jedna divna kombinacija koja će se ovdje jako dobro uklopiti, kod vas dobre energije ne nedostaje", poručio im je popularni glazbenik i dodao:

"Osim što provjereno znam da su ovdje odlični ljudi, znam i da puštaju samo najbolju glazbu."

Zato je Ivana najavila Grašin hit "Vera od suvog zlata", a on je odlučio dodatno obradovati slušatelje. Nakon rasprodanog petog koncerta u Lisinskom najavio je i šesti, koji će održati dva dana prije svog jubilarnog 50. rođendana.

"Lisinski nije imao slobodnih termina ranije, stoga ćemo šesti koncert imati 17. ožujka sljedeće godine. Bit će to slavljenički spektakl", rekao je miljenik publike, koji ujedno slavi i 30 godina blistave karijere.

Petar na bravo! nije došao praznih ruku, pa je za novu jutarnju ekipu donio darove. Ivana je dobila parfem, Filip set za vrtlarenje prema kojem ima veliku strast, a Bruni je poklonio knjigu o kuhanju.

Upravo Bruno i Grašo dijele ljubav prema kulinarstvu, pa su se dotaknuli i te teme, a Bruno je najavio i svoj specijalni kulinarski show "Brunč", koji počinje u listopadu.

"Mislim da je osnovna dnevna radost lijep obrok, kakav god on bio. Vjerujem da je kuhanje uvijek dobar izbor da samoga sebe usrećiš. Rado ću popratiti i tvoje recepte", rekao je Grašo.

"Nisam bila sigurna je li ovo pravi Grašo, ali evo ispostavilo se da je. Izgleda da nam ovdje nikad neće biti dosadno i da smo došli u super ekipu. Ako je početak ovakav, onda možete samo zamisliti što nas sve čeka", zaključila je Ivana.

Nova jutarnja ekipa priprema se i za turneju po Hrvatskoj kako bi bolje upoznala slušatelje, pa će svakog petka svoj show voditi iz drugog grada.

