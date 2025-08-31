Od gej glasina do reinkarnacije! Ovo su najluđe teorije zavjera koje godinama kruže o Taylor Swift

Taylor Swift nedavno se zaručila, a određena skupina ljudi i dalje vjeruje da je ona gej. To nije jedina teorija zavjere koja godinama kruži o ovoj pjevačici.

Otkako se Taylor Swift zaručila za američkog nogometaša Travisa Kelcea, jedna skupina ljudi posebno je nezadovoljna. U mnoštvu teorija zavjere koje okružuju popularnu pjevačicu je i ona da je homoseksualka, piše Daily Mail.

Tu teoriju proširila je grupa koja se naziva ''Gaylors''. Oni godinama tvrde kako pjevačica ne voli muškarce, već isključivo žene. I dok su je godinama povezivali s Harryjem Stylesom, Jakeom Gyllenhaalom, Joeom Jonasom i drugima, to je sve, prema tvrdnjama ove grupe, bila samo krinka.

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Taylor Swift, Travis Kelce/Instagram

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Profimedia

Za pjevačicu su tvrdili da je bila u vezi s glumicom Diannom Agron i manekenkom Karlie Kloss. Na Redditu postoji skupina teoretičara koja broji više od 50.000 članova. Otkako se Taylor zaručila, njihova platforma ''GaylorSwift'' je zaključana i ne može joj se pristupiti. Inače, platforma je osnovana još 2018. godine.

Taylor Swift, Karlie Kloss Foto: Profimedia

Ipak, neke od poruka unutar grupe isplivale su u javnost.

"Ovo je najgora vijest za mene, još otkako mi je djed umro", Tehnički, ona nije rekla 'da', samo je napisala: ono kada se profesor tjelesnog vjenča za profesoricu engleskog", "Vjerujem da je to samo izlika kako bi nosila prsten koji joj je poklonila njezina supruga!", ''Zaruke su samo krinka'', samo su neke od poruka razočaranih članova grupe.

Taylor Swift Foto: Profimedia

U grupi su analizirali njezine pjesme, stihove, vjerovali su kako svaka riječ ima dublje, skriveno značenje. Dodatne glasine potaknula je i fotka iz 2014. na kojoj se navodno poljubila s Karlie Kloss na koncertu 1975. Uz to, do 2017. obje su često znale objavljivati zajedničke fotografije.

Taylor Swift, Karlie Kloss Foto: Profimedia

Taylor Swift, Karlie Kloss Foto: Profimedia

Taylor Swift, Karlie Kloss Foto: Profimedia

Taylor Swift, Karlie Kloss Foto: Profimedia

Kloss se udala 2019. za biznismena Joshuu Kushnera, a Taylor nije bila na vjenčanju.

Osim ove teorije, bilo je tu još nekih. Poput one da je Taylor zapravo reinkarnacija Zeene LaVey, kćeri Antona LaVeya, osnivača ''Sotonine Crkve''. Fanovi koji zagovaraju ovu ideju pozivaju se na fizičku sličnost između njih dviju.

Taylor Swift Foto: Catherine Powell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nije izostala ni popularna priča o iluminatima. Kao i mnoge svjetske zvijezde, Swift je u više navrata bila optužena da je članica tog navodnog tajnog društva. Dokazi koje navode teoretičari zavjere najčešće su simboli u njezinim spotovima – trokuti, zmije i motivi moći – osobito u "mračnoj“ Reputation eri.

Taylor Swift Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Taylor Swift Foto: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Uz to, neki vjeruju da je Taylor svojevrsni "politički projekt''. Ova ideja tvrdi da je njezin imidž građen kako bi utjecala na mlade glasače u SAD-u. Dodatno se rasplamsala nakon što je Swift otvoreno podržala Demokratsku stranku i LGBTQ+ prava, dok su drugi primijetili da je godinama prije toga bila politički suzdržana, što se tumačilo kao planski potez.

Taylor Swift i Travis Kelce Foto: Profimedia

