Ekskluzivno! Razgovarali smo s daljnjom rođakinjom Travisa Kelcea, zaručnika Taylor Swift

Vodimo vas u Vele Drage, mjesto iz kojeg je podrijetlom zaručnik planetarno popularne pjevačice Taylor Swift, Travis Kelce! Da je Taylor doista goranska nevjesta, iz prve ruke doznali smo od Meri Jurković, rođene Štajduhar, čiji su preci bili Kelseyeva šukunbaka i šukundjed. Ovu nevjerojatnu i zabavnu priču donosi vam naše gore list – Paula Bobanović.

Da, moguće je. I danas postoje bajke u kojima ljubav pobjeđuje sve. U to nas je ovih dana uvjerio najslavniji par na svijetu. Ona je megapopularna kantautorica Taylor Swift, a on američka nogometna zvijezda Travis Kelce.

Prije tri dana svoje su obožavatelje bacili u trans kada je odjeknula vijest da su se zaručili nakon dvije godine veze.

Ako je prije zvučalo kao šala – sada je sigurno – Taylor Swift postaje i hrvatska snaha. Jer, kako je i sam Kelce rekao – on je po majčinoj liniji list našeg Gorskog kotara. A mi smo u Velim Dragama pronašli i njegovu daljnju rođakinju.

''Ja sam Mera Jurković, rođena Štajduhar, rođena ovdje gdje sada sjedimo.''

Poznato je da Taylor Swift obožava broj 13, a za Travisovu priču važan je broj 14.

''Na ovom imanju je bila kuća broj 14, sad je više nema, nema ni temelja. Nakon nje je izgrađena druga kuća, drvena kao i prva. Sad više niti nje nema, a kuća broj 14 se uvijek spominjala u svim pričama koje sam kao dijete slušala.''

To je kućni broj u zaseoku Vele Drage u Gorskom kotaru, do kojeg se dolazi tri kilometra dugom cestom iz Brod Moravica. Odavde su se 1901. godine njegovi prapradjed Juraj Štajduhar i praprabaka Marija Jurković Štajduhar zaputili u Ameriku, gdje su postali George i Mary Štajduhar.

Prema jednoj web stranici koja prati rodoslovlje hrvatskih iseljenika u Americi, George i Mary Štajduhar su do 1901. živjeli u Velim Dragama 14. A onda su vlakom otputovali u Rijeku, pa u Italiju, odakle su parobrodom nastavili prema Bostonu ili New Yorku, da bi se naposljetku skrasili u Clevelandu. Dobili su troje djece – među kojima je bila i kći Marie, rođena 1908. godine. Marie Štajduhar udala se za Franka Petraneka i dobili su kćer Inu Marie Petranek. Ona se udala za Donalda Roya Blalocka i rodila kćer Donnu, majku dvojice američkih nogometnih zvijezda – Jasona i Travisa Kelcea.

''Navodno su tu bila tri brata. Moj pradjed, moj djed. Čula sam za Travisa, da ima hrvatske korijene, da je mjesto iz kojeg su otišli u Ameriku Velike Drage i kućni broj 14. Kad sam rođena ovdje su živjeli moj djed Franjo i baka Veronika, moj otac Branko i mama Marija i ja. Navodno su bila tri ulaza, od svakog brata obitelj. Obzirom da se spominje da su Travisovi preci bili na broju 14, neosporno je da postoji i rodbinska veza.

Na pitanje smatra li da je u rodu sa slavnim Travisom Kelceom, Mera kaže da veza sigurno postoji jer obiteljsko stablo Kelceovih vodi u Vele Drage i kuću broj 14.

Pokazala nam je i vlasnički list koji je njezin otac Branko Štajduhar izvadio sredinom prošlog stoljeća kada je u istom dvorištu gradio novu kuću. U njemu je naveden stari objekt koji više ne postoji, a to je upravo kuća broj 14.

Marie ima i poruku za svojeg slavnog rođaka i njegovu još slavniju buduću suprugu.

Na pitanje što bi im ponudila kada bi odlučili doći u Vele Drage, Mera je odmah nabrojila jela koja bi se našla na jelovniku – štrudlu od jabuka, breskvice i jedan pravi goranski specijalitet.

''Možda bih im za doručak napravila cvrkle, to se tu puno jelo. Smučkaju se jaja, malo brašna, mlijeka, i u pećnici se ispeče, sa zelenom salatom iz mog vrta. Moraju se zdravo hraniti!''

''Znam i tko je Taylor, čula sam da se sprema vjerojatno vjenčanje stoljeća. Bilo bi jako lijepo da dođu i da vide gdje su njihovi preci. Sumnjam da će se to dogoditi jer su prezauzeti, ali bez obzira na sve želim im svu sreću u zajedničkom životu.''

Tko zna, možda Travis jednom i dovede svoju dragu u Vele Drage. Ako dođu – neka znaju da i tu imaju dobru tetu koja će ih dočekati s punim tanjurima goranskih specijaliteta.

A možda i male Vele Drage postanu nova turistička meka. Jer sada možemo reći da imamo našeg Travisa i našu Taylor.

