Ima li naša vizažistica konkurenciju? Transformacija ovog šminkera prava je optička varka

Srpski vizažist i influencer Stefan Subotić transformirao se u Teu Tairović, a video je oduševio i samu pjevačicu.

Naša vizažistica Marina Mamić ima ozbiljnu konkurenciju kada su u pitanju transformacije u slavne osobe. U pitanju je srpski make-up umjetnik Stefan Subotić, koji i sam objavljuje kako se uz pomoć šminke i perike pretvori u druge.

Jedna njegova transformacija, ona u Kris Jenner, postala je toliko viralna da ga je na svojem profilu podijelila i njezina kći Kim Kardashian.

Ovoga puta, Subotić se preobrazio u folk zvijezdu Teu Tairović, a video kako u sekundi postaje popularna pjevačica ima preko 882 tisuće pregleda.

Video je vidjela i komentirala sama Tairović ostavivši četiri emotikona koji pokazuju koliko je oduševljena, a ništa drugačije nisu bili ni ostali komentari.

"Znači nema šansa da se provali da si muško", "Wow ma ti si superstar svaka čast", "Kako, pa kako i opet kako? Ti si čarobnjak", "Bravo fantastično uvijek vrh odrađen posao", "Čarobnjak si, nema šta, bravo Stefane", "Možeš ići i pjevati umjesto nje, jer si napravio klon", "Mogu ti reći da bolje izgledaš od originala", "Definitivno kralj šminkanja", napisali su mu njegovi pratitelji.

Subotić se transformirao i u našu glazbenu divu Josipu Lisac, o čemu više čitajte OVDJE.

Protekle godine oduševio je transformacijom u Vedranu Rudan, koju možete pogledati OVDJE.

