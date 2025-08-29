Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''

Jessie J objavila je novi videozapis na Instagramu pa rastužila fanove, brojni se brinu za njeno zdravlje.

Jessie J obožavateljima je obznanila lošu vijest, primorana je otkazati datume turneje po SAD-u i odgoditi koncerte u Velikoj Britaniji usred borbe s rakom.

Pjevačica je na operaciji bila u lipnju, a sad je na Instagramu otkrila je da joj je potrebna druga operacija.

Jessie J

Iako Jessie nije ulazila u detalje operacije, uvjeravala je obožavatelje da ''nije ništa ozbiljno'', ali da će se poklopiti s njezinim nadolazećim datumima turneje.

Jessie J

''Kao što neki od vas možda znaju, operirala sam rak dojke prije osam tjedana, to je prva stvar. Druga stvar je da nažalost moram na drugu operaciju. Ništa preozbiljno, ali mora se obaviti do kraja godine, a nažalost to pada točno usred turneje koju sam rezervirala. Dakle, živim u trenutku, prihvaćam trenutak i prepuštam se vibracijama. Jako mi je žao, osjećam se frustrirano i tužno. Ali tako je kako je. Moram biti bolje, moram se izliječiti i ovo je ispravna odluka, pa odgađam turneju do sljedeće godine.''

Otkrila je da su datumi u Velikoj Britaniji i Europi pomaknuti na travanj 2026., međutim, njezini datumi u SAD-u do sada nisu premješteni zbog logistike.

Jessie J na Instagramu

''Nisam još uspjela dogovoriti datume u SAD-u, pa će to nažalost biti otkazano, ali svo vrijeme provodim pokušavajući pronaći vremena kako bih ponovno uklopila mjesta održavanja u kratkom roku sljedeće godine. Molimo vas za strpljenje s nama za američku turneju, to je nešto što želim učiniti, ali kada dođe pravo vrijeme. Znate koliko želim sve to učiniti, ali jednostavno ne mogu i moram biti realna. Pokušavam biti u trenutku i podijeliti sve različite stvari koje se događaju u mom životu i gdje moram dati energiju, Ali moram zacijeliti, pa mi oprostite. Žao mi je što je ovo loše, ali znam da ste vjerojatno znali da će se ovo dogoditi. Volim vas sve jako, otići ću prije nego što se rasplačem'', rekla je.

Jessie J u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnosticiran joj je Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, zbog kojega je s osam godina imala moždani udar, a jedno vrijeme liječnici su joj govorili kako neće moći imati djece. Ipak, uspjela je ostati trudna 2021., kada je doživjela spontani pobačaj, i 2023., kada je rodila sina Skya.

Jessie J

Jessie J

Nedavno je podijelila srceparajuć trenutak kad je vidjela ožiljke od operacije. Više pogledajte OVDJE.

