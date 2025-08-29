Marko Bošnjak najavio odlazak, a sada se predomislio: ''Planovi ne idu po planu''

Marko Bošnjak javio se nakon što je rekao da odlazi s društvenih mreža.

Nakon turbulentnog razdoblja koje je uslijedilo poslije nastupa na ovogodišnjem Eurosongu pjevač Marko Bošnjak objavio je da se povlači s društvenih mreža kako bi se posvetio sebi i svom mentalnom zdravlju.

No, nestanak nije dugo trajao te je sada objavio novu priču.

Marko Bošnjak na Instagramu Foto: Instagram

"Hej svi! Još uvijek se borim, ali treba mi neko vrijeme (otprilike desetljeće), da napunim baterije i smislim svoj sljedeći potez. Planovi ne idu po planu, što se, začudo, očekuje u mom životu? Sranja dolaze u obliku oluja, a moja divljaju. Unatoč svemu, moram nastaviti stvarati i živjeti, čak i kad je bolno iritantno. Volim vas i ostanite tu", napisao je Marko i zabrinuo dio obožavatelja.

Marko Bošnjak - 8 Foto: Instagram

Marko je u posljednjoj objavi istaknuo da mu je zdravlje prioritet.

"Zasad se povlačim s društvenih mreža. Moram se izliječiti, zaštititi svoje mentalno zdravlje i usredotočiti se na stvaranje. Moje obećanje vama ostaje isto: završit ću i isporučiti ovaj album. Nosit će svaki dio mene koji je bio slomljen i svaki djelić snage potreban za preživljavanje. Svima koji ovo čitaju i osjećaju se kao ja: niste sami. Život može biti nepodnošljivo težak, ali molim vas, izdržite. Čak i kada se čini nemogućim, vaša priča još nije završena."

Marko Bošnjak - 5 Foto: Instagram

Marko Bošnjak - 1 Foto: Instagram

Osim što se povlači iz javnosti, Marko najavljuje i nove životne korake. U intervjuu za Story otkrio je kako se s partnerom, Španjolcem s kojim živi u Zagrebu, planira preseliti iz Hrvatske.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Instagram

