Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera

Marko Bošnjak podijelio je prvu fotografiju s partnerom Španjolcem na Instagramu.
Uživali su na jahti na Jadranskom moru, a zajedno su pozirali i za Instagram.
Već dvije godine Marko je u vezi s tajanstvenim Španjolcem, a kako su se upoznali otkrio je za Story.
Marko Bošnjak - 1 Foto: Instagram
"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu, otkrio je Bošnjak za Story.
"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", rekao je, no nije htio otkriti identitet partnera.
Svoju seksualnu orijentiranost Marko od početka ne skriva.
Marko Bošnjak - 2 Foto: Instagram
Prvi je hrvatski predstavnik koji je javno priznao da je homoseksualne orijentacije, zbog čega je doživio mnogobrojne napade na društvenim mrežama.
"Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29., bebeeez", napisao je Marko, zahvalivši se svima na podršci: "Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači."
