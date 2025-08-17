Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera

Marko Bošnjak podijelio je prvu fotografiju s partnerom Španjolcem na Instagramu.

Hrvatski predstavnik s Eurosonga 2025. Marko Bošnjak prvi je put na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa svojim partnerom.

Uživali su na jahti na Jadranskom moru, a zajedno su pozirali i za Instagram.

Već dvije godine Marko je u vezi s tajanstvenim Španjolcem, a kako su se upoznali otkrio je za Story.

"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu, otkrio je Bošnjak za Story.

"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", rekao je, no nije htio otkriti identitet partnera.

Svoju seksualnu orijentiranost Marko od početka ne skriva.

Prvi je hrvatski predstavnik koji je javno priznao da je homoseksualne orijentacije, zbog čega je doživio mnogobrojne napade na društvenim mrežama.

"Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29., bebeeez", napisao je Marko, zahvalivši se svima na podršci: "Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači."

