Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima

Ovaj nasljednik najpoznatijeg filmskog špijuna danas gradi vlastiti put u svijetu zabave.

Dylan Brosnan sin je legendarnog glumca Piercea Brosnana, nezaboravnog James Bonda. Nedavno je sa slavnim ocem privukao pažnju na crvenom tepihu u New Yorku, a rijetko zajedničko pojavljivanje odmah je otkrilo – 28-godišnji Dylan je svojim impozantnim stasom gotovo zasjenio slavnog tatu.

Dylan već godinama gradi vlastiti put u svijetu zabave. Okušao se i ispred i iza kamere, a diplomirao je filmske umjetnosti na prestižnom USC-u 2020. godine.

Kao model surađivao je s luksuznim modnim kućama poput Yves Saint Laurenta i Burberryja, a okušao se i u glumi. Prije dvije godine zaigrao je rame uz rame s ocem u jednom vesternu, što mu je bila prva značajnija filmska uloga.

Osim mode i glume, Dylan je i glazbenik – svirao je u bendu Raspberry Blonde, gdje je bio pjevač i tekstopisac. Time je pokazao da osim filmske i modne, njeguje i glazbenu stranu obitelji Brosnan.

Za razliku od mnogih slavnih sinova, Dylan se trudi živjeti diskretnije. Već godinama je u vezi sa slikaricom Avery Wheless, a njihova se veza rijetko eksponira u javnosti. Ipak, kada se pojavi na crvenom tepihu, teško prolazi nezapaženo zbog svoje visine od čak 196 cm.

Prije nekoliko godina, točnije 2017. godine, Dylan je zabrinuo javnost potresnim prizorima. Fotografije su tada obišle svijet i potaknule nagađanja o njegovu zdravlju. Iako se nikada nije javno oglasio o tome, obožavatelji su danas sretni što izgleda snažno i zdravo, a pritom nastavlja graditi uspješnu karijeru.

Inače, Pierce Brosnan otac je petero djece. Iz prvog braka s australskom glumicom Cassandrom Harris ima sina Seana, a posvojio je i njezino dvoje djece iz ranijeg braka – Charlotte i Christophera. Cassandra je preminula 1991. godine od raka jajnika, a od iste bolesti 2013. umrla je i Charlotte. U drugom braku s Keely Shaye Smith dobio je sinove Dylana i Parisa.

A kako izgleda njegov najmlađi sin Paris pogledajte OVDJE.

