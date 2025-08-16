Tko je po ljetnim vrućinama prošetao špicom? Naše ljepotice izdanjima zasjenile muška poznata lica

Ni visoke temperature nisu spriječile one najhrabrije Hrvate i Hvatice da prošetaju zagrebačkom špicom.

Produženi vikend mnogi su Hrvati iskoristili za bijeg na more, pa špica ovaj put nije bila prepuna kao inače. No, to nije spriječilo neka poznata lica da ostanu u gradu i uživaju u ljetnoj atmosferi metropole.

Iako je Zagreb ovih dana zahvatio toplinski val, a temperature su se penjale i do 35 °C, oni najhrabrabriji uputili su se u centar Zagreba, a tamo su ih snimili naši fotografi.

Petra Mestric Foto: Josip Moler / CROPIX

Među poznatima damama koje su produženi vikend odlučile provesti u Zagrebu našle su se influencerica Polina Guseva, doktorica Petra Meštrić i političarka Mirela Holy.

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Mestric Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

Uz dame, ovoga puta pažnju su plijenili i naši poznati muškarci poput influencera Ivana Bašića, stilista Marka Ćelića i glazbenika Mladena Burnaća.

Ivan Basic Foto: Josip Moler / CROPIX

Marko Ćelić Foto: Josip Moler / CROPIX

Mladen Burnać Foto: Josip Moler / CROPIX

