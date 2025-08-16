Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni

Princ William i Kate Middleton pomalo su iznenadili javnost velikom odlukom o kojoj su dugo razmišljali.

Britanski princ i princeza od Walesa, William i Kate sele se u novu kuću u Windsoru.

Kraljevski će se par useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku sa osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.

"Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik Kensingtonske palače.

Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće.

Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju njihova dječica.

I sestra Kate Middleton odlučila se na veliki poslovni pothvat, uložila je 1,7 milijuna funti. O čemu se radi pročitajte OVDJE.

