Kako izgledaju kćeri Tomislava Karamarka? Ponosno se pohvalio rijetkom obiteljskom fotkom

Tomislav Karamarko podijelio je fotografiju s kćerkicama. Zajedno su posjetili Međugorje.

Bivši šef HDZ-a i bivši potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko javio se pratiteljima na društvenim mrežama povodom blagdana Velike Gospe.

Na Facebooku je objavio fotografiju sa svojim kćerima Lanom i Katarinom, a prizor je zabilježen u Međugorju.

''Uoči blagdana Velike Gospe, sa svojim curama na Brdu ukazanja...", napisao je Karamarko uz fotku.

Tomislav Karamarko s kćerima Foto: Instagram

Lanu je dobio u prvom braku s Enisom Muftić, s kojom ima i sina Martina. Par je bio u braku od 1993. do 2011. godine.

Enisa Muftić Karamarko, Lana Karamarko i Tomislav Karamarko Foto: Darko Tomas/Cropix

Godine 2015. Karamarko se oženio današnjom suprugom Anom, s kojom iste godine dobiva kćer Katarinu.

Ana Karamarko Foto: Josip Moler / CROPIX

Lana već godinama živi u Londonu, gdje je nastavila školovanje nakon preddiplomskog studija u Hrvatskoj. Nakon što je diplomirala zaposlila se u odjelu jednog luksuznog modnog brenda.

Lana Karamarko - 1 Foto: Instagram

"Odlučila sam se za London jer me zanimao studijski program Luxury Brand Management koji u Hrvatskoj nije dostupan u obliku diplomskog studija. U Londonu sam studirala na Sveučilištu Regents. Studij je bio izuzetno zanimljiv, koristan i omogućio mi je da se specijaliziram za tu industriju", ispričala je prije dvije godine za Mixer.hr.

"London je grad koji pruža bezbroj mogućnosti, ali treba imati na umu da je konkurencija velika. Tako da za nekakvo radno mjesto nekad aplicira više stotina ljudi. Selekcijski procesi obično se sastoje od više krugova intervjua za koje je potrebna dobra priprema. Dobila sam posao u Ecommerce i Digital Marketing odjelu jednog luksuznog modnog brenda. Jako sam zadovoljna jer skupljam dragocjeno iskustvo", dodala je Lana tada.

