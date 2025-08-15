Nova riječka gradonačelnica odabranim stajlingom osvojila sve simpatije na Trsatu!

Premijer Plenković i nova riječka gradonačelnica Iva Rinčić zajedno su prisustvovali misi na Veliku Gospu u Trsatskom svetištu.
Premijer Andrej Plenković (55) na blagdan Velike Gospe prisustvovao je misi u Trsatskom svetištu u Rijeci, gdje se pridružio brojnim vjernicima.
U prvom redu društvo mu je pravila nova riječka gradonačelnica Iva Rinčić (50), koja je do nedavno djelovala kao Nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću.
Iva Rinčić - 4 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Iva Rinčić - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Za ovu svečanu prigodu Rinčić je odjenula elegantan kombinezon u vibrantnoj boji fuksije, struk je naglasila suptilnim pojasom, a modni odabir privukao je poglede svih prisutnih.
Iva Rinčić - 2 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Iva Rinčić - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
S druge strane, Plenković je ostao vjeran svom prepoznatljivom stilu. U pitanju je tamno odijelo, svijetla košulja i nezaobilazna plava kravata.
