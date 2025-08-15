Urban&4 s gudačima i raspoloženom publikom stvorili vječnu uspomenu u Puli!

Damir Urban i Četvorka s gudačkim kvartetom priredili su Puli nezaboravnu večer glazbe i emocija.
Malo rimsko kazalište stoljećima je čuvar antičkih priča, a sinoć je dobilo jednu od najljepših. Pula je sinoć postalo mjesto susreta snažne rock energije, profinjene klasične glazbe i sjajne publike. Damir Urban i njegova Četvorka: Luka Toman, Marko Bradaschia, Sandi Bratonja i Saša Markovski nastupili su uz gudački kvartet u jedinstvenom aranžmanu koji je publici pružio potpuno novo koncertno iskustvo.
Bilo je to ipak više od koncerta, razmjena energija i, baš kako je Urban najavio, večer u kojoj će svatko sa sobom ponijeti dio nečega što se ne može vratiti. Gudački kvartet nije prepisivao već poznat oblik pjesama nego ih oblačio u novo, bogatije ruho. Taj spoj s bendom nije promijenio srž hitova poput "Mjesto za mene", "Astronaut", "Moja voda", "Kundera" i "Ruke", ali je svakoj pjesmi dao dodatni sloj emocije, onu mrvicu magije zbog koje se naježiš.
Već se sami uvod koncerta razlikovao od svakoga do sad i odmah se dalo naslutiti da će se na pozornici nadalje događati nešto novo i posebno. Ne samo kroz interpretaciju, već i kroz blisku komunikaciju Urbana i benda s gledalištem, večer se činila osobnom i intenzivnom. Spustio se Urban brzo među publiku i odande pjevao i plesao, te tako pretvorio koncert u pravi spektakl.
Bio je to koncert koji je savršeno poslužio kao mala uvertira za veliki nastup Urban&4 i gudačkog kvarteta u Areni Zagreb, 16. prosinca ove godine, ali i večer koja će se u Puli prepričavati kao jedna od onih ljetnih noći kada si siguran da si bio na pravom mjestu, u pravo vrijeme.
