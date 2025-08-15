Ella Dvornik reagirala na glasine o novom dečku: "Pozdrav od Meštra i mene!"

Ella Dvornik duhovito je reagirala na glasine o vezi s "Meštrom", čiji identitet i dalje skriva.

Već se neko vrijeme u javnosti priča kako Ella Dvornik navodno ima novog partnera. Na društvenim mrežama objavljuje fotografije s tajanstvenim muškarcem kojeg od milja zove Meštar, no njegov identitet uporno skriva.

Unatoč tome, pojavile su se glasine da bi to mogao biti zagrebački reper Marin Hučić, poznatiji kao Geralt iz Rivije.

Hučić je nedavno na svom Instagram profilu objavio status u kojem tvrdi da je "singl – neoženjen" te da "nije u romantičnoj vezi s nekim".

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella je, pak, s putovanja u inozemstvu reagirala na nagađanja i javnosti poslala duhovitu poruku.

"Pozz od Meštra i mene, kod vas su vijesti vruće, a kod mene pileća krilca. Što ima kod vas? Što ćete vi sa svojim Meštrićima radit ovaj vikend?", napisala je uz seriju fotografija na kojima se vidi kako uživa.

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 1 Foto: Instagram

Pratitelji su odmah pohrlili u komentare.

"Kako sretno izgledaš", "A šta ako je Meštar žena?", "Lijepo te vidjeti tako sretnu", samo su neki od komentara.

