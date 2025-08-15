Prozirna haljina Jelene Rozge u kojoj je raspjevala publiku vrijedi više nego što mislite!

Jelena Rozga u Sarajevu je raspjevala publiku u prozirnoj haljini Jeana Paula Gaultiera iz kultne kolekcije Cyberbaba.

Jelena Rozga u četvrtak je nastupila pred sarajevskom publikom i priredila večer ispunjenu emocijama i glazbom. Na pozornicu je stigla vidno raspoložena, a svojim najvećim hitovima raspjevala okupljene.

Jelena Rozga - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Za ovu priliku odabrala je upečatljivu prozirnu haljinu ispod koje je nosila bodi, a sve je zaokružila crnim sandalama. Haljina nosi potpis francuskog dizajnera Jeana Paula Gaultiera, poznata po rendgenskom printu i pripada kolekciji proljeće/ljeto 1996. pod nazivom Cyberbaba ili X-ray Skeleton Dress. Riječ je o vintage komadu koji je danas iznimno cijenjen među kolekcionarima, a cijene mu se kreću od oko 640 do više od 3640 eura, ovisno o očuvanosti i rijetkosti.

Jelena Rozga - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Prije Sarajeva, Jelena je pjevala i u Herceg Novom, na tvrđavi Kanli Kula, čime je ispunila dugogodišnju želju.

"Čekala sam 20 godina da pjevam na predivnoj Kanli kuli, hvala Herceg Novi što imam najveći osmijeh na licu, uživala sam", poručila je.

Jelena Rozga - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Nedavno je za In magazin otkrila kako njezin dečko Ivan Huljić podnosi razdvojenost zbog koncerata.

Jelena Rozga Foto: Instagram

