Jelena Rozga otkrila kako njezin dečko Ivan Huljić podnosi razdvojenost zbog brojnih koncerata: ''On to apsolutno sve shvaća''

Jedna od najvećih domaćih zvijezda, Jelena Rozga, proteklog je vikenda oborila rekord posjećenosti na vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu. U čijoj je pratnji stigla na čarobnu dalmatinsku lokaciju, kako njezin dečko Ivan Huljić podnosi razdvojenost zbog brojnih koncerata te druge zanimljivosti iz privatnog života, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

More obožavatelja Jelene Rozge svih generacija slilo se u subotu navečer na jedan od najljepših dalmatinskih vidikovaca – Gospe od Loreta u Primoštenu. Zbog nezaboravnog koncerta, kojim je oborila rekord posjećenosti na ovom prostoru, nije im bilo teško pješice penjati se uzbrdo više od kilometra.

"Prvi put sam ovdje, i rekord! Toliko sam sretna, jutros su mi to javili. Došla sam taman s Krka i nisam mogla od sreće zaspati. Ne znam uopće kako da se odužim svojoj publici. Ja se stvarno trudim na koncertu dati svoj maksimum i na taj način im pokazati koliko ih poštujem i koliko ih volim."

Emotivna Rozga je, kao i uvijek, dala sve od sebe, a sjajno raspoložena publika nije je puštala s pozornice. Iza nje su je bodrili majka Marija te nećaci Lea i Noa.

"Ovo je njegov prvi izlazak na koncert i prvi put da je na mom koncertu. Mama mi je danas javila kad sam došla s Krka: kaže, i Noa dolazi večeras. Ja sam se skoro rasplakala od sreće, jer je i on isto uzbuđen. Pitao me: ‘Teto, jel’ može prvo biti Lavica?’ A već je lagano pospan. Rekla sam: ‘Ljubavi, moraš izdržati, Lavica nije prva.’ Kaže da hoće, ali mislim da će ga i adrenalin držati. On je inače naviknut ranije ići spavati, ipak ima tek 11 godina."

Svoj zagrebački dom Jelena posljednjih godina dijeli s nećakinjom.

"Završila je fakultet – sociologiju i komunikologiju – i živi sa mnom već pet godina. Lea je prekrasna, velika cura od 25 godina."

Vječno pitanje "Kad ćeš se udati?" ova miljenica publike ne čuje tako često od svoje majke.

"A nije čak. Njoj je bitno da smo mi sretni. Vidi mene sretnu. Mama voli dolaziti na koncerte, ide sad dva dana sa mnom u Međugorje, s obzirom na to da u utorak i srijedu nastupam u etno selu. Tako da će biti sa mnom dva dana."

Popularna Splićanka priznaje da uživa u ljubavi s Ivanom Huljićem, koji joj je velika potpora u karijeri.

"Pa super je zato što je Ivan odrastao u glazbenoj obitelji. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvaća – to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo."

Zbog ludog koncertnog tempa ovog ljeta, Rozgin godišnji odmor će još malo pričekati.

"U rujnu ću uhvatiti par dana i negdje ću otići, ne znam gdje. Možda budem negdje blizu, a možda odem izvan Hrvatske. Još nisam napravila nikakav plan, nekako sam fokusirana na koncerte i na posao. Kad dođe vrijeme odmoru, onda ću u dva-tri dana razmisliti i napravit ćemo plan gdje ćemo."

Je li se uspjela ikako okupati ovo ljeto?

"Čekaj da se sjetim… A ne (smijeh). A ne. A dobro, ima vremena. Rujan je uvijek lijep."

Za 12 dana proslavit će 48. rođendan, a mnogi se slažu da je pjevačica poput vina – nikad nije bolje izgledala. Na dugogodišnje probleme sa štitnjačom, kaže, više se ne obazire kao nekad.

"Pa sad me nešto štitnjača opet ne sluša, ali ja se dobro osjećam, ne dam se, ne želim ulaziti u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju – joj, nije mi dobro… Dobro je sve, pozitivna sam."

Od plahe balerine do jedne od najvećih zvijezda u regiji – Jelena sljedeće godine slavi tri desetljeća na estradnom nebu. A što bi danas poručila maloj plavoj s početka karijere ’96.?

"Pa u principu da se manje živcira oko nekih sitnica, jer ih svakako ne možeš promijeniti. Svaki put je težak, ali to je tvoj put – put ljubavi i svega onoga što ti, kad nešto želiš, moraš tako gledati, a ne se živcirati. Tako da ja sad stvari ne da olako shvaćam, ne – nikad – ali nekako se ne nerviram kad se na putu dogodi neka prepreka. Manje se nerviram."

Rozgin savjet samoj sebi mogao bi dobro doći svima nama.

