Od isklesanih mišića rock legende u sedmom desetljeću boli glava

Lenny Kravitz pozirao je bez majice, svi gledaju u njegove isklesane mišiće.

Legendarni glazbenik Lenny Kravitz ponovno je dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najkarizmatičnijih i najatraktivnijih rockera svih vremena.

Na novoj crno-bijeloj fotografiji, snimljenoj u interijeru modernog doma, Kravitz pozira bez majice, otkrivajući nevjerojatno isklesane trbušne mišiće i besprijekornu fizičku formu – i to u 62. godini života.

Odjeven samo u traperice s upečatljivim remenom, s prepoznatljivim dredovima i upečatljivim nakitom, Lenny zrači samopouzdanjem i energijom koja prkosi njegovim godinama. Fotografija otkriva opušten, ali istovremeno snažan stav glazbenika koji već desetljećima pomiče granice stila i rock’n’roll imidža.

''Stvarno nemam što za reći...'', ''Isuse i Marijo Sveta'', ''Ovaj muškarac je stvarno blagoslovljen'', ''Bezobrazno...'', ''61 godina... Kako?'', ''Kako se usuđuješ'', ''Misli koje mi prolaze kroz glavu su ilegalne...'', samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Glazbenik održava mladolik izgled zdravim načinom života i redovitim treningom o čemu je često govorio u ranijim intervjuima.

Sam uzgaja većinu hrane, a jelovnik mu je pretežno biljan i često sirov.

"Jedem vrlo čisto", rekao je glazbenik, naglašavajući da pomno pazi što unosi u tijelo.

Inače, Lenny je već desetljećima javnosti poznat po svom imidžu, a to su dreadlocksi i crne velike sunčane naočale, a ljepotan je izgledom uspio osvojiti brojne poznate dame. U svojim mladim danima zavolio je Lisu Bonet, s kojom ima kćer Zoe Kravitz, a nakon rastave ostali su u dobrim odnosima.

Nakon nje šuškalo se da ljubi i brojne druge ljepotice - Nicole Kidman, Vanessu Paradis, Lisu Bonet i Naomi Campbell, a koliko je poznato, glazbenik je trenutačno slobodan.

