Severina imala 35 godina mature, pokazala je outfit za feštu s kolegama: ''Picnula se i ja!''

Severina u Splitu proslavila 35 godina mature, pokazala je kako se sredila.

Poznata hrvatska pjevačica Severina još jednom je dokazala da modni trenuci za nju nisu rezervirani samo za pozornicu. Ovoga puta, povod je bio posebno emotivan – proslava 35 godina mature.

Na svom Instagram profilu podijelila je nekoliko fotografija uz opis: "Picnula se i ja za 35 godina mature".

Za ovu prigodu Severina je odabrala raskošnu haljinu u nježnoj nijansi plave boje, koja se isticala upečatljivim volanima i plisiranim detaljima. Asimetričan kroj haljine, s naglašenim ramenom i slojevitim donjim dijelom, dao je dozu dramatičnosti, dok je boja haljine savršeno pristajala uz morsku pozadinu. Uz outfit je kombinirala elegantne bijele sandale s tankim remenčićima i malu bijelu torbicu, čime je cijeli look dobio profinjen završetak.

Haljina je marke Dries Van Noten koja se na službenim stranicama može pronaći na cijeni oko 3700 eura. Ovo nije prvi put da nosi tu haljinu. Iskombinirala ju je s Dior torbicom od 5000 eura i Botega Venetta sandalama.

A ovo okupljanje bilo je više od godišnjice mature.

Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, bilo je ovo druženje Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanje Natko Nodilo, a Severinina generacija je maturirala školske godine 1989./90. Okupilo se oko 150 bivših učenika, a pozvali su i nekadašnje profesore.

Severina je završila gimnaziju Natko Nodilo i paralelno s njom išla u srednju glazbenu školu Josip Hatze, koju je upisala u sedmom osnovne te jednu godinu kaskala za gimnazijom. Kako je otišla na turneju u Australiju, ispite za četvrti srednje glazbene škole nije ni izašla polagati.

"Na 35. godišnjici mature, profesor iz dirigiranja Vlado Sunko mi je rekao: Sjećam se, vratila si se iz Australije i pitala me 'Profesore, da li da polažem zadnju godinu, jer me zovu u Zagreb da snimam album', na što sam ti ja rekao: 'Idi sunce, snimaj album, to je tvoj put.' Moja mama tad nije bila sretna, ali je sad ponosna...", izjavila je Severina.

