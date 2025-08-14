Severinin odgovor na negativan komentar o njezinu odijevanju prikupio stotine lajkova!

Severina je nasmijala pratitelje duhovitim odgovorom obožavateljici koja ju je pitala kad će se početi odijevati primjereno svojim godinama.

Naša pjevačica Severina često dijeli anegdote i privatne stvari iz svog života na društvenim mrežama, no ovoga je puta podijelila duhovitu prepisku s obožavateljicom koja ju je upitala kada će se početi odijevati primjereno svojim godinama.

Pjevačica joj je uz osmijeh odgovorila: "Kad mi posudite Vašu haljinu s profilne fotografije", dodavši i emotikon srca.

Njezin odgovor brzo je prikupio stotine lajkova i nasmijao brojne pratitelje.

Severina je točno u podne 7. kolovoza objavila novu pjesmu upečatljivog naziva ''Pumpaj, Seve brate'', a kako zvuči poslušajte OVDJE.

Oglasila se i povodom smrti naše glazbene dive Gabi Novak, a što je napisala, pogledajte OVDJE.

