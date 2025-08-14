Oglasio se reper kojeg povezuju s Ellom Dvornik, evo što je objavio

Ella Dvornik već mjesecima na Instagramu objavljuje fotke s misterioznim muškarcem.

Za zagrebačkog repera Marina Hučića počelo se šuškati da je nova ljubav Elle Dvornik, a on se sada oglasio se na društvenim mrežama.

Na Instagram profilu reper, poznat pod umjetničkim imenom Geralt iz Rivije, objavio je fotografiju kojom je otkrio svoj ljubavni status.

Marin Hučić Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella već neko vrijeme na društvenim mrežama objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva ''Meštar''. Njegov identitet skriva, ali se sada počelo nagađati da je riječ upravo o ovom zagrebačkom reperu.

Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram

Ella Dvornik na Instagramu Foto: Instagram

Na njegovu YouTube kanalu može se pronaći više od deset objavljenih pjesama, među kojima su naslovi poput ''RAWno iz Rivije'', ''Kune u magli'' i ''NAZGUL''.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je bila u braku s Britancem Charlesom Pearceom. U ožujku je par trebao imati novo ročište, no zbog bolesti je bilo odgođeno do jeseni, što je Ella objavila na Instagramu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Ella Dvornik - 6 Foto: Instagram

