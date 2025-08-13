Fanovi su ovo dugo čekali! Thompson objavio snimku sa zagrebačkog Hipodroma

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama objavio je najavljeno iznenađenje za svoje obožavatelje.

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama objavio je iznenađenje koje je najavio svojim obožavateljima.

Naime, radi se o snimci izvdbe pjesme ''Ravnoteža'' koji je zapjevao na zagrebačkom Hipodromu.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Cropix

"Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu – uz moćnu izvedbu pjesme Ravnoteža. A ovo je tek zagrijavanje… uskoro vam donosimo video cijelog koncerta!", poručio je Thompson.

Oduševljeni obožavatelji odmah su njegovu objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Svaka čast'', ''Tek sada vidim koliko nas je bilo'', ''Savršeno'', ''Famozno, nezaboravan dan'', ''Vratila se svaka emocija od tog dana. Hvala još jednom na nezaborvnom spektaklu. Čekamo idući koncert'', ''Dan za pamćenje'', samo je dio komentara s društvenih mrežama.

Inače, ''Ravnoteža'' je jedna od popularnijih pjesama s novog albuma Thompsona ''Hodočasnik''.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

