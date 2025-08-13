Thompson najavio veliko iznenađenje za fanove, evo o čemu se radi!

Marko Perković Thompson najavio je iznenađenje za fanove večeras u 19 sati.
Marko Perković Thompson najavio je iznenađenje za fanove, a o čemu se radi, otkrio je na svojim društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča rijedak intervju Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...'' padaju čestitke! Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!" "Drago mi je da..." Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
"Pogledajte večeras u 19:00 premijeru pjesme 'Ravnoteža' sa Zagrebačkog hipodroma! Gledajte na CMC TV ili na službenom YouTube i Facebook kanalu Marka Perkovića Thompsona", osvanulo je na njegovu službenom profilu.
''Ravnoteža'' je jedna od popularnijih pjesama s novog albuma Thompsona ''Hodočasnik'', a kako zvuči, poslušajte u nastavku.
Ovo su stihovi:
Vidim, gdje god krenem, prašina se digne
Uvijek neki glasnik prije mene stigne
Je l' to moje note ruše ravnotežu
Il' je problem što nas isti snovi vežu
Pjesmo moja, golubice mira
Čini mi se nekad kad te sviram
Ko da s tobom u osinjak diram
Kad zapjevam, partija mi sudi
Neka sudi, pjevat ćemo ljudi
Ne boj se rogova ni lažnih bogova
Što nam mogu lanjski snjegovi
Ne boj se tragova, ričućih lavova
Šta će crni oblak planini
Pucaj, druže, nisi ni zadnji ni prvi
U Bojnu Čavoglave, rođenu u krvi
Žao mi što ne znaš koliko je sreće
Domovina kad ti venama poteče
Pogledaji ovo Celebrity Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Nedavno je objavio prve službene kadrove s Hipodroma, pogledajte ih OVDJE.
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala je lavinu reakcija, a zašto, pogledajte OVDJE.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
In Magazin: Thompson u Sinju - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Galerija 18 18 18 18 18
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Koliko emocije! Društvenim mrežama širi se video zaruka u Međugorju: ''Što Bog združi...''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čipkasti badić, 55 godina i linija Naomi Campbell zbog koje padaju vilice!
Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica usred nastupa skinula grudnjak i bacila ga u publiku pa pokazala sve