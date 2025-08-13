Thompson najavio veliko iznenađenje za fanove, evo o čemu se radi!

Marko Perković Thompson najavio je iznenađenje za fanove večeras u 19 sati.

Marko Perković Thompson najavio je iznenađenje za fanove, a o čemu se radi, otkrio je na svojim društvenim mrežama.

"Pogledajte večeras u 19:00 premijeru pjesme 'Ravnoteža' sa Zagrebačkog hipodroma! Gledajte na CMC TV ili na službenom YouTube i Facebook kanalu Marka Perkovića Thompsona", osvanulo je na njegovu službenom profilu.

''Ravnoteža'' je jedna od popularnijih pjesama s novog albuma Thompsona ''Hodočasnik'', a kako zvuči, poslušajte u nastavku.

Ovo su stihovi:

Vidim, gdje god krenem, prašina se digne

Uvijek neki glasnik prije mene stigne

Je l' to moje note ruše ravnotežu

Il' je problem što nas isti snovi vežu

Pjesmo moja, golubice mira

Čini mi se nekad kad te sviram

Ko da s tobom u osinjak diram

Kad zapjevam, partija mi sudi

Neka sudi, pjevat ćemo ljudi

Ne boj se rogova ni lažnih bogova

Što nam mogu lanjski snjegovi

Ne boj se tragova, ričućih lavova

Šta će crni oblak planini

Pucaj, druže, nisi ni zadnji ni prvi

U Bojnu Čavoglave, rođenu u krvi

Žao mi što ne znaš koliko je sreće

Domovina kad ti venama poteče

