Pretraži
budno pratite

Thompson najavio veliko iznenađenje za fanove, evo o čemu se radi!

Piše J. C. , Danas @ 12:55 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson - 3 Marko Perković Thompson - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson najavio je iznenađenje za fanove večeras u 19 sati.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Marko Kutlić održao nastup u Hrvatskoj nakon dugo vremena
vratio se!
Naš odbjegli pjevač održao nastup u Hrvatskoj nakon dugo vremena, pogledajte kako je bilo!
Tko je zapravo šarmantni holivudski zavodnik?
Oglas
Tko je zapravo šarmantni holivudski zavodnik?
Tea Tairović kupila vilu u Crnoj Gori na obali, no u nju još nije uselila
nije se tome nadala
Popularna regionalna zvijezda kupila vilu na obali za skoro 500 tisuća eura, pa naletjela na problem!
Marko Perković Thompson najavio iznenađenje za fanove
budno pratite
Thompson najavio veliko iznenađenje za fanove, evo o čemu se radi!
Zaruke u Međugorju dirnule društvene mreže
''rasplaka me, draga mladosti''
Koliko emocije! Društvenim mrežama širi se video zaruka u Međugorju: ''Što Bog združi...''
Alen Slavica oprostio se od Gabi Novak
''Veća od svih standarda''
Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Mate Bulić na Instagramu podijelio video dječaka koji s njim pjeva veliki hit
''tako se pjeva!''
Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit
Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak
oproštaj koji lomi srca
Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
show
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Mladen Grdović podijelio emotivnu objavu s Thompsonom
"Drago mi je da..."
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
sport
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
ČUDOOO!
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
počivala u miru!
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
tv
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Leyla: Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
LEYLA
Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
Nova TV uskoro donosi emotivnu tursku dramsku seriju "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina
Nova TV uskoro donosi emotivnu tursku dramsku seriju "Skrivena sudbina"
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
Omiljena kvartovska pizzerija: Mjesto u Zagrebu na kojem ćete naći izvrsne napoletane, ali i carbonaru
Pizza Re
Omiljena kvartovska pizzerija: Mjesto u Zagrebu na kojem ćete naći izvrsne napoletane, ali i carbonaru
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
MNOGIMA ZANIMLJIV
Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?
Suze svetog Lovre 2025.
Savršena ljetna večer
Nemojte propustiti Suze svetog Lovre! Evo kada i gdje ih je najbolje gledati
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
sve
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene