Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''

Ljupka Gojić Mikić s pratiteljima na Instagramu podijelila je sretnu vijest.
Njezin brat Dado i njegova partnerica Nika dobili su sina, a vijest je razveselila cijelu obitelj i brzo se proširila društvenim mrežama.
Ljupka Gojić Mikić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
"Ponosna teta po drugi put", napisala je.
Nakon što je sama postala mama triju djevojčica, Jane Sienne, Mile Amelie i Mari Dane i nakon Dadine kćeri, u obitelj je stigao prvi dječak.
Sreću nije skrivala ni baka Željka, koja je na Instagramu objavila fotografiju sina, snahe i novorođenčeta uz simpatičan opis: ''Peto pa muško''.
Ljupka Gojić Mikić na Instagramu Foto: Instagram
Podsjećamo, Ljupka je udana za bivšeg nogometaša Mihaela Mikića.
Ljupka Gojić Mikić - 2 Foto: Ljupka Gojić Mikić/Instagram
Vjenčanje Ljupke Gojić Mikić - 8 Foto: Ljupka Gojić Mikić/Instagram
Vjenčanje Ljupke Gojić Mikić - 10 Foto: Ljupka Gojić Mikić/Instagram
Par je pred oltar stao 26. svibnja 2006. godine. Vjenčanje se održalo u klubu Golf & Country, a na travi je bio improviziran oltar.
Do prije koju godinu živjeli su u Japanu, a više o njihovoj vezi pročitajte OVDJE.
Vjenčanje Ljupke Gojić Mikić - 6 Foto: Ljupka Gojić Mikić/Instagram
