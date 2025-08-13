Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''

Ljupka Gojić Mikić s pratiteljima na Instagramu podijelila je sretnu vijest.

Bivša manekenka i poduzetnica Ljupka Gojić Mikić ovih dana ima poseban razlog za slavlje.

Njezin brat Dado i njegova partnerica Nika dobili su sina, a vijest je razveselila cijelu obitelj i brzo se proširila društvenim mrežama.

"Ponosna teta po drugi put", napisala je.

Nakon što je sama postala mama triju djevojčica, Jane Sienne, Mile Amelie i Mari Dane i nakon Dadine kćeri, u obitelj je stigao prvi dječak.

Sreću nije skrivala ni baka Željka, koja je na Instagramu objavila fotografiju sina, snahe i novorođenčeta uz simpatičan opis: ''Peto pa muško''.

Podsjećamo, Ljupka je udana za bivšeg nogometaša Mihaela Mikića.

Par je pred oltar stao 26. svibnja 2006. godine. Vjenčanje se održalo u klubu Golf & Country, a na travi je bio improviziran oltar.

Do prije koju godinu živjeli su u Japanu, a više o njihovoj vezi pročitajte OVDJE.

