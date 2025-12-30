Domaće zvijezde prisjetile se najluđih dočeka i onih koje bi najradije zaboravili!

Doček Nove godine – za neke najluđa noć u godini, a za druge sasvim obična večer. Dok jedni planiraju tulum do jutra, drugi Novu godinu dočekuju u miru, uz obitelj i najbliže. Kako Silvestrovo provode naše domaće zvijezde, koje noći pamte kao najluđe, a koje bi najradije zaboravili, zna naš Marko Štefanac.

Nova godina za mnoge znači novi početak i velike planove. I dok je nekima to najluđa noć za pamćenje, drugima je to jedan sasvim običan dan u kalendaru.

''Božić uvijek volim provesti doma, u krugu obitelji, biti na miru, a Nove godine uvijek volim malo se proveseliti, profeštati. Volim da je to nekakav dobar tulum, party'', kaže Marko Grubnić.

''Ja sam jednu godinu, svojom voljom, kada sam već bila dosta velika, odlučila provesti s mamom i tatom. To je bilo na opće zgražanje, bila sam blizu 30, ja mislim. Ali mislim da je sve to dobro. Mislim da je Nova godina samo jedna brojka na listiću u kalendaru koji se okrene'', govori Ecija Ojdanić.

''Moji novogodišnji provodi zapravo su vrlo skromni, posve neočekivano dosadni, tako da ja nisam baš fan nekih izlazaka. Mislim da sam možda samo jednom u životu, ako nisam radila, baš bila u nekom izlasku'', dodaje Nives Celzijus.

''Najvjerojatnije ću otputovati negdje, ali iskreno još nisam izdefinirala gdje ću i kako ću, jer sam ja i mama i baka i meni su sad ovo gužvani dani'', kaže Borna Kotromanić.

''Ja sam ziheraš, znači volim se dobro organizirati s ljudima koje volim i ići na mjesta koja volim'', dodaje Grubnić.

Dočeci naših domaćih zvijezda često izgledaju drugačije od onoga što su planirali. Brojni ih dočekuju uz blještavilo vatrometa i glazbene spektakle, a neki pak biraju kućnu atmosferu.

''Ja već dovoljno dugo živim da je bilo i nezaboravnih, a i par onih koje želim zaboraviti. Ne znam, meni je Nova godina prilika da se družim s dragim ljudima, ja ne tražim od Nove godine neku veliku senzaciju. Toliko je život brz da nemamo vremena biti s onim ljudima s kojima želimo biti kad ne moramo, kada se samo provodimo. Tako da će meni i ova Nova godina biti prilika da budem s dragim ljudima, da budemo opušteni, da zajedno jedemo, pjevamo, plešemo i da si poželimo sve najbolje u 2026.'', kaže Ojdanić.

''Najluđa Nova godina definitivno je bila kad sam bila na prvoj godini faksa. Tad smo prijateljice i ja sa zabave otišle spavati, ali smo zapravo shvatile da nam se ne spava pa smo se vratile na zabavu – u pidžamama. Bilo nam je to užasno smiješno, vjerojatno su ljudi mislili da nismo normalne, ali evo, to nam je ostalo kao nešto što pamtimo i čemu se smijemo. Naravno, ta se zabava onda preko svake mjere otegnula'', prisjetila se Mia Dimšić.

''Posebno pamtim doček od prije dvije-tri godine u Samoboru, onaj u podne. Nema boljeg. I ove godine planiram ići, to mi je super. Nisam baš noćni tip i inače idem spavati već oko devet'', kaže Sinković.

''Bio je svaki dobar. Pamtim jedan koji je bio malo loš, ali samo zbog vremena. Sjećam se, to je bilo prije nekih dvanaest godina. Svirali smo u Osijeku, vani je bilo minus dvadeset pet, bilo je tri tisuće ljudi. Ja sam rekao: ''Ljudi, što vi radite tu, što niste ostali doma na toplom?'', ispričao je Mario Roth.

''Sjećam se jedne Nove godine u Londonu gdje je bilo toliko hladno. Evo, pamtim to kao nešto najgore u životu, nisam se nikad tako smrzao. To je nešto najgore što mi se dogodilo, hvala Bogu'', kaže Grubnić.

Prvi dan u godini obično je vrijeme novih odluka, no neki priznaju da ni prošlogodišnje želje još uvijek nisu ostvarene.

''Pa s obzirom na to da svoje prošlogodišnje novogodišnje rezolucije nisam ispunila, nastojat ću to napraviti u ovoj godini. Jedna od njih bila je da smanjim unos kave. A što sam si još poželjela? Komad mesa, onako, pločice od metar i devedeset. Mislim, vrlo su mi skromne želje'', želi Nives.

''Nisam tip za neke velike novogodišnje odluke. Više sam u momentu kada radim rekapitulaciju svega onoga što sam odradila i na što sam ponosna, pa se tada prvenstveno volim i sama sebi čestitati'', kaže Borna.

Bez obzira na to gdje su proslavili Silvestrovo, važno je u Novu godinu ući s osmijehom i pozitivnim mislima – jer, znate kako se kaže, kako započnemo Novu godinu, takva će nam i biti!

