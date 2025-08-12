Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."

Mladen Grdović zahvalio je Marku Perkoviću Thompsonu emotivnom objavom i spomenuo mogućnost da mu se pridruži na planiranom koncertu u Vukovaru 2026.

Mladen Grdović (67) zahvalio se Marku Perkoviću Thompsonu (58) te uz emotivne riječi podijelio njihovu zajedničku fotografiju. U objavi je spomenuo i Vukovar, koji se posljednjih tjedana sve češće spominje kao potencijalno mjesto Thompsonova nastupa.

"Hvala Marko. Pozdravi Sandru i djecu. Narod te voli. Drago mi je da sam ti pjevao na piru... prošlo je puno. Voli vas vaš Mladen. Ako se sjetić doći ću u Vukovar", napisao je zadarski pjevač.

Fotografija je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a komentari obožavatelja bili su puni podrške: "Dva najbolja pjevača", "To bi bio spektakl", "Legende, obožavam vas", "Bravo, lijepo rečeno".

Podsjetimo, nedavno je na Facebooku osvanula objava "Thompson u Vukovaru 2026.", što je izazvalo lavinu reakcija. Iako koncert nije službeno potvrđen, obožavatelji žele vidjeti glazbenika u Gradu heroja.

Događaj, otvoren u sklopu grupe Bolja Hrvatska, navodi datum 5. srpnja iduće godine i stadion HNK Vukovar kao lokaciju. Zainteresiranih je već 29.000, a dolazak je potvrdilo njih 6.000. Iz Thompsonovog tima zasad nema komentara.

"Nadamo se i vjerujemo kako je upravo Vukovar sljedeća destinacija koncerta Marka Perkovića Thompsona u ljeto 2026 godine!" piše u opisu.

