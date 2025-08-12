Pamtite li sve detalje iz priče o ženi koja se našla na opasnom putu?

Ako volite napete borbe, snažne junake i priče pune adrenalina, ovaj kviz je stvoren za vas. Ispitajte svoje znanje o filmu Elektra i provjerite jeste li pravi stručnjaci za superherojske akcije s velikog platna.

Mračni ton, snažna glavna junakinja i svijet u kojem se isprepliću akcija i mistika – sve to donosi film ''Elektra''.

Temeljen na popularnom stripu, prati priču žene koja se našla na opasnom putu prepunom moralnih dilema i neočekivanih sukoba. Dinamične borbene scene, vizualno upečatljiva estetika i slojeviti likovi čine ga pravim izazovom i za najvjernije ljubitelje superherojske akcije.

Koliko zapravo znate o ovom filmu? Riješite naš kviz i javite nam koliko ste imali točnih odgovora!

Znate li nastaviti stihove nekih od najvećih hitova Gabi Novak? Kviz pronađite OVDJE.

Pamtite li baš sve detalje iz jednog od najtužnijih filmova ''Me Before You''? OVDJE je kviz za vas.