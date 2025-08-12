Zbog ovih prizora bujne Magdalene u Sinju prozvali je prvim dekolteom Hipodroma

Magdalena Keškić u crnoj haljini s dubokim prorezima bila je jedno od najzapaženijih lica na Thompsonovu koncertu u Sinju.
Thompsonov koncert u Sinju okupio je nešto više od 150 tisuća obožavatelja, ali Magdalena Keškić, prepoznata kao jedna od najpopularnijih navijačica Vatrenih sa Svjetskog prvenstva u Katru, posebno je privukla pažnju publike i objektiva.
Naime, Magdalena se pojavila u izdanju koje je bilo nemoguće ne primijetiti. Odjenula je crnu haljinu s dubokim prorezima koja je otkrivala njezin bujni dekolte, a cijelu kombinaciju upotpunila je dugom crnom kosom i naglašenim make-upom.
Pogledaji ovo
Na društvenim mrežama brzo su se počele dijeliti fotografije i komentari, a mnogi su isticali kako je upravo Magdalena bila jedna od najzapaženijih osoba te večeri.
Pogledaji ovo
Magdalena nije propustila ni Thompsonov koncert u na zagrebačkom Hipodromu, gdje je također privukla veliku pažnju u VIP loži.
Pogledaji ovu galeriju
Pogledaji ovu galeriju
Pogledaji ovo