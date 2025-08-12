Maji Šuput puknuo grudnjak na pozornici, u pomoć je odmah priskočio muškarac iz publike

Maju Šuput na posljednjem nastupu spasio je muškarac iz publike, zahvalila mu se na Instagramu.

Na sinoćnjem koncertu u Tkonu, Maja Šuput ponovno je pokazala zašto je omiljena zabavljačica domaće scene – ne samo zbog glazbe, nego i zbog nevjerojatne sposobnosti da se snađe u svakoj situaciji.

Tijekom energičnog nastupa, pjevačici je pukao grudnjak, što je moglo izazvati pravu modnu nezgodu pred brojnom publikom. No, scena se pretvorila u trenutak za pamćenje kada je jedan gospodin iz publike velikodušno ponudio svoju košulju kako bi Maja mogla nastaviti koncert.

"Zahvaljujem divnom gospodinu Ivanu koji mi je dao košulju kad mi je kostim puknuo", napisala je Maja u svojoj Instagram priči, priloživši fotografiju s pozornice na kojoj nosi "spasonosni" odjevni komad.

Podsjetimo, Šuput u posljednje vrijeme privlači pažnju zbog navodne romanse s mladim Splićaninom Šimom Elezom. Iako ništa nisu potvrdili, njihove bliske fotografije i videi govore sve.

Prije nekoliko dana dopratio ju je i na koncert u Dubrovniku.

