Uhvaćeni! Video Maje Šuput i zgodnog Splićanina otkrio gdje su skupa uživali

Glasine o navodnoj romansi Maja Šuputa i Šime Eleza se ne stišavaju, a sada su ponovno snimljeni skupa.

Nakon što se brzinom munje Hrvatskom proširila vijest o mogućoj romansi Maje Šuput i mladog Splićanina Šime Eleza, ovaj dvojac ponovno je viđen zajedno.

Na Instagramu je osvanula snimka iz jednog restorana na Korčuli, na kojoj se Maja veselo rasplesala uz plesačice, dok je Šime dodatno podigao atmosferu.

"Morale smo ubaciti dodatnu točku kad smo saznale da Maja Šuput dolazi", stoji uz video objavljen na društvenim mrežama.

S istog mjesta javila se i Maja na društvenim mrežama, a njezino izdanje u bikiniju izazvalo je lavinu komentara.

''Morska sirena'', ''Krasota'', ''Top si Majo'', ''Kad Šime slika'', ''Divna si'', ''Seksi'', samo je dio komentara s Instagrama.

Podsjetimo, Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja je nedavno napravila raspašoj i u Dubrovniku, a jedan detalj je otkrio je li joj i tamo Šime pravio društvo. Više pročitajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: PR

