Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Za prsten je iskeširao malo bogatstvo!

Ljubavna priča ovog para traje gotovo 10 godina, a sve je krenuo u jednoj trgovini.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaručili su se nakon gotovo deset godina zajedničkog života.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Galerija 27 27 27 27 27

A kako je sve počelo?

Sudbonosni susret dogodio se 2016. godine u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci, gdje je Georgina Rodriguez radila kao prodavačica. Cristiano Ronaldo, tada na vrhuncu nogometne slave, ušetao je sasvim slučajno – ne sluteći da će taj trenutak promijeniti tijek njegova života.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina se tog dana sjeća s osmijehom. Opisala ga je kao gotovo čaroban – leptirići u trbuhu, srce koje ubrzano kuca i osjećaj da njihove ruke ''pripadaju jedna drugoj od početka''. Ronaldo u tom trenutku nije očekivao da će veza postati toliko snažna, no s vremenom je shvatio da je upravo ona žena njegova života.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''

Iako se prvi put sreli krajem 2016., tek početkom 2017. njihova je ljubavna priča postala javna. Zajedno su se pojavili na dodjeli Best FIFA Football Awards u siječnju te godine, u pratnji Ronaldova sina, Cristiana Ronalda Jr. Nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku, Ronaldo je na Instagramu objavio njihovu prvu zajedničku fotografiju – uz jednostavan emotikon crvenog srca.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Prvi mjeseci veze prolazili su tiho, daleko od očiju javnosti. Šetnje madridskim ulicama, romantične večere i putovanja samo za njih dvoje stvorili su temelje ljubavi koja će preživjeti sve izazove slave. Georgina je postala Ronaldo­v oslonac, kako u privatnim, tako i u profesionalnim trenucima.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Par zajedno imaju dvoje djece, no Georgina odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio preko surogat majčinstva. Par je zajedno prošao i teške trenutke kada im je preminuo sin. Više o tome pročitajte OVDJE.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na odmoru s djecom - 15 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Građani Srbije odat će posebnu počast Gabi, Arsenu i Matiji, evo na koji način

Inače, Georgina se na Instagramu pohvalila zaručničkim prstenom, a fotografija je prekupila više od 9 milijuna lajkova.

Prema Lauri Taylor, stručnjakinji za zaručničko prstenje iz tvrtke Lorel Diamonds, riječ je o izvanrednom komadu nakita s ovalno brušenim dijamantom veličine između 15 i 20 karata, piše Daily Mail.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Središnji kamen okružen je velikim bočnim dijamantima koji dodatno pojačavaju blještavilo i čine da već impresivan glavni kamen izgleda još veći. Dijamant ove veličine gotovo sigurno je postavljen u platinu radi čvrstoće, što ujedno naglašava njegovu boju i daje prstenu bezvremenski završetak.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

''Ovo je prsten koji ostavlja bez daha, jedan od najimpresivnijih koje smo vidjeli posljednjih godina– savršeno pristaje jednom od najpoznatijih parova u svijetu'', istaknula je Taylor.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Ako je dijamant prirodan i vrhunske kvalitete, u rasponu boje D-F te ili gotovo besprijekorne čistoće, njegova bi vrijednost mogla lako premašiti 1.5 milijuna funti (oko 1.7 milijuna eura).

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kao boginja! Zvijezda naše serije pohvalila se brutalnom figurom u badiću

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kći Charlieja Sheena strepi za svoj život nakon nedavne užasne situacije, iz kuće ne izlazi bez ovog

Pogledaji ovo Celebrity Od naše glazbene dive oprostio se i Alen Bičević, uz nju ga veže posebna uspomena