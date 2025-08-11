Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi je o tome šutjela''

Glazbenik Alen Slavica u braku je s kćeri Arsena Dedića, koju je dobio u prvom braku. Bili su bliski s Gabi Novak.
Domaću estradu rastužila je vijest da je u 90. godini preminula naša glazbena diva Gabi Novak.3 vijesti o kojima se priča tragedija za tragedijom Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića da ti srce pukne... Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali u 90. godini Preminula je Gabi Novak
Na društvenim mrežama od nje se oprostio i pjevač Alen Slavica, koji je u braku s kćeri Arsena Dedića iz prvog braka. U dirljivoj objavi otkrio je kakva je zapravo bila Gabi.
Pogledaji ovo Celebrity Ovo se dugo čekalo! Ronaldo je zaprosio Georginu, pogledajte ogromni dijamantni prsten
Alen Slavica, Gabi Novak, Sandra Dedić Slavica Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
"Arsen bi rekao: 'Ona je nastupala s Louisom Armstrongom, ni više ni manje, a o tome šuti.' Šuti zato jer je skromna, nenametljiva, velika, veća od svih naših glazbenih standarda. Velika Gabi... Počivala u miru...", napisao je uz njezinu fotografiju na Facebooku.
Inače, Alen je u braku sa Sandrom Dedić Slavicom. U bivšoj državi bio je velika zvijezda sa svojom pjesmom ''Dao sam ti dušu'', a sada živi u Los Angelesu. Iako je sa suprugom Sandrom i kćerkom Emom u dalekoj Americi, bili su bliski s Matijom i Gabi.
Alen Slavica i Sandra Dedić Slavica Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Alen Slavica Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''
A kako se prije dva mjeseca oprostio od svog šogora pročitajte OVDJE.
Matija Dedić i Alen Slavica - 1 Foto: Facebook
Matija Dedić, Alen Slavica, Gabi Novak, Sandra Dedić Slavica Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak. Više o tome pročitajte OVDJE.
Gabi Novak njezina unuka je bila najveći ponos. Više detalja pročitajte OVDJE.
Lu Dedić, Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Ljubavna priča Arsena i Gabi bila je poput filma. Više detalja pročitajte OVDJE.
Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Građani Srbije odat će posebnu počast Gabi, Arsenu i Matiji, OVDJE saznajte na koji način.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Uhvaćeni! Video Maje Šuput i zgodnog Splićanina otkrio gdje su skupa uživali
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina
Pogledaji ovo Celebrity Građani Srbije odat će posebnu počast Gabi, Arsenu i Matiji, evo na koji način