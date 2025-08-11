Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi je o tome šutjela''

Glazbenik Alen Slavica u braku je s kćeri Arsena Dedića, koju je dobio u prvom braku. Bili su bliski s Gabi Novak.

Domaću estradu rastužila je vijest da je u 90. godini preminula naša glazbena diva Gabi Novak.

Na društvenim mrežama od nje se oprostio i pjevač Alen Slavica, koji je u braku s kćeri Arsena Dedića iz prvog braka. U dirljivoj objavi otkrio je kakva je zapravo bila Gabi.

"Arsen bi rekao: 'Ona je nastupala s Louisom Armstrongom, ni više ni manje, a o tome šuti.' Šuti zato jer je skromna, nenametljiva, velika, veća od svih naših glazbenih standarda. Velika Gabi... Počivala u miru...", napisao je uz njezinu fotografiju na Facebooku.

Inače, Alen je u braku sa Sandrom Dedić Slavicom. U bivšoj državi bio je velika zvijezda sa svojom pjesmom ''Dao sam ti dušu'', a sada živi u Los Angelesu. Iako je sa suprugom Sandrom i kćerkom Emom u dalekoj Americi, bili su bliski s Matijom i Gabi.

