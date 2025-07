Alen Slavica prisjetio se trenutka kad je upoznao punca Arsena Dedića: ''Bio je nezamjenjiv''

Foto: In Magazin

Legendarni pjevač Alen Slavica nakratko se vratio iz Los Angelesa. U rodnom Karlovcu održao je koncert i publiku podsjetio na bezvremenske hitove. Bila je to prilika i za razgovor, u kojem se prisjetio kako je upoznao ljubav svojeg života Sandru, ali i legendarnog punca Arsena Dedića.

Mnoštvo publike, poznatih lica i emocija – tako je izgledala glazbena večer Alena Slavice u Karlovcu.

''Ovaj put Ante Gelo i ja zajedno, akustični koncert, jedan lijepi program mojih odabranih pjesama, malo Olivera, malo mediterana, malo kontinentna, malo svega. Jedna lijepa večer'', govori Alen Slavica.

Svaki dolazak u Hrvatsku ispunjen mu je dragim ljudima, glazbom, ali i uspomenama.

''Evo stigao sam prije tri dana, ja i Emica. Tu smo malo u Karlovcu osam dana, pa onda idemo do Šibenika malo i tako dalje. Vraćamo se 28. 07. za Los Angeles'', govori.

Alen Slavica prisutan je na glazbenoj sceni više od 40 godina i iza sebe ima impresivan katalog od 14 studijskih albuma. Već godinama živi u Los Angelesu, no publika ga ne zaboravlja. A on se, kaže, trudi ostati prisutan koliko god može. Prije 3 mjeseca tako je objavio pjesmu pod nazivom "Nismo znali da je kraj".

''Pa jako zadovoljan, budući da u eteru ima toliko tih pjesama, ja imam određen broj ljudi koji vole to što radim i prate i ono super. Stvarno, nastojim raditi barem 2-3 singla godišnje. Malo sam daleko, nisam tu, nisam možda koncertno toliko prisutan. Ali ajde snimam, radim, izdaje'', priča.

Karlovac, kao i Šibenik, njemu je posebno mjesto. To je grad njegova odrastanja. Emocije su uvijek iste kad se vrati.

''Ja sam ono odrastao kako bi rekli Dubovčak, Dubovac, onda sam na kraju osnovne škole prešao u centar, kod kina Edison i tu smo ostali cijelo vrijeme. Divan, školovanje, prve ljubavi, muzičke škole, prvi koncerti, rock band, četiri rijeke, ribolov, šume, parkovi. Divan grad, jedno zdravo odrastanje, sa šljive na šljivu smo prelazili, skakali kao Tarzan po tim rijekama. Onda s druge strane slično i Šibenik, slapovi Krke - stričevi su me naučili skakati po slapovima. Kod mene se i u muzici miješa kontinent i mediteran. Obožavam ovaj grad kao što volim i Dalmaciju'', prisjetio se.

Uspomene ga vežu i za punca Arsena Dedića – suradnju koja je ostavila trag i u njegovu privatnom životu.

''Meni je Arsen pisao dvije pjesme za međunarodni festival djeteta u Šibeniku. To je bilo još 90-ta godina. Ja sam došao kod njega zbog te pjesme, Zdravo maleni - pjesma se zvala 1992. europska je godina. Još nisam upoznao Sandru, ali sam vidio sliku na klaviru njenu. To je nevjerojatno i kasnije naravno kad smo se Sandra i ja oženili, to su bila druženja, viđali smo se, naravno, Arsen je bio velik, nezamjenjiv'', prisjeća se.

No Sandru je ipak upoznao kasnije. 1999. U posve drugačijim okolnostima.. A kako reći Arsenu da će mu postati zet, prepustio je Sandri.

''To je žena obavila, to nisam ja. To je žena najavila, naravno da je prihvatio - još je njegov Šibenčanin, ajme majko''.

No nedavno je obitelj Dedić pogodila velika tragedija - smrt glazbenog virtuoza Matije Dedića.

''To je strahovito teško, ja sam trebao ovih dana da odem do Gabi, međutim i vrućina i dva tjedna kako nema Matije i tuga, odgodili smo to možda za krajem 7. mjeseca. Jedan veliki gubitak i za hrvatsku glazbu a i njega kao čovjeka. Bio je divan, takav virtuoz, ma ono. Mi smo bili van sebe, ne znam što reći. Bolje ne mislit, neka mu je vječni mir, spokoj u duši i pjesme ostaju koje je virtuozno zabilježio sa svim važnijim ljudima'', ispričao nam je.

Karlovac, Šibenik, Los Angeles – tri točke koje se spajaju u pjesmi i životu Alena Slavice. Gdje god bio, pjesmom uvijek opiše svoje krajeve.

