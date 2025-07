Kako izgleda Gibonnijev sin? Slika je i prilika svoga tate u mlađim danima!

Gibonnijev sin Rando krenuo je glazbenim putem, a o njegovu talentu tata je pričao za naš IN magazin.

Zlatan Stipišić Gibonni rijetko u javnosti govori o privatnom životu, no ovoga je ponedjeljka pozornost prisutnih na panel-raspravi u Splitu ukrao njegov 27-godišnji sin – Rando Stipišić.

Naime, otac i sin zajedno su se pojavili na panel-raspravi o razvoju glazbene industrije u Hrvatskoj. Sjedili su jedan iza drugoga, a Rando neodoljivo podsjeća na poznatog tatu u mlađim danima.

Zlatan Stipišić Gibonni, Rando Stipišić Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zlatan Stipišić Gibonni, Rando Stipišić Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Ljeto iz snova na Jadranu! Nakon Mljeta holivudski miljenik žena stigao i u Dubrovnik

Inače, i on je krenuo glazbenim putem te je član hip-hop/trap benda PSYCHOSIS.

Gibonni - 3 Foto: Lucija Ocko/Cropix

O talentiranom Randu i sam je tata Gibonni pričao za naš IN magazin.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte moćne svjetlosne efekte koji će dočekati Thompsonove fanove na Hipodromu: ''Bolestan sam, ali ovo ne propuštam!''

Galerija 35 35 35 35 35

''On je super, super radi to što radi. Radi dosta sa strancima, radi za neke Talijane, uvijek nešto radi. To su nove generacije, njima je cijeli svijet jedan vrt. Kao što je meni bilo otić u Solin, tako on ode u Amsterdam. Ja sam uvijek imao tremu, kako ću doć pred nove ljude. To su nove generacije, ne možemo mi to razumit'', rekao je svojedobno.

Gibonni - 7 Foto: Lucija Ocko/Cropix

Gibonni u Areni Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Od zatvorenika do viralnog fenomena: Ono što je uslijedilo nitko nije mogao predvidjeti!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Nives se u očito premalom badiću javila s brodića, bujne obline vire na sve strane

Pogledaji ovo Celebrity Skrivena tetovaža koja je svima zapela za oko: Rijedak prizor srpske folk-zvijezde u badiću!