Gibonni progovorio o sinu koji je naslijedio tatine glazbene gene: ''To su te nove generacije, ne možemo mi to razumjet''

Zlatan Stipišić Gibonni razgalio je svoje Splićane još jednim koncertom. Našem Gordanu Vasilju ekskluzivno je otkrio tajnu svoje povezanosti s publikom, ali i razmišlja li o glazbenoj mirovini.

I Spaladium Arena koja je zatvorena već godinu i pol, bila bi pretijesna za sve koji su željeli na Gibonnijev koncert u rodnom Splitu. Ulaznice za ovaj spektakl na otvorenju Melodija Jadrana u jedinstvenom prostoru Galerije Meštrović rasprodane su u manje od sat vremena.

''Ima jedna stvar što je drukčija, što 50% ljudi ovdje znam po imenu to ti je jedan plus zato što znaš ljude, ljudi ti žele dobro i ti njima naravno, ali ako se dogodi nekakav gaf morat ću ga slušat sljedećih godinu dana. Jednom smo svirali u Splitu, zapuhalo je jugo i onda su se ljudi puno znojili pa su me napali da je bio dobar koncert, ali da su im se stolice lijepile za leđa. Ja govorim pa nisam direktor od vitra, ne mogu ja odlučit hoće li biti bura ili jugo.''

Svojim bezvremenskim hitovima, koji su postali zvučna kulisa naših života, Gibo je Splićanima priredio gotovo trosatnu glazbenu čaroliju.

''Znaš što, iskreno meni je stvarno stalo do tih ljudi koji su meni došli na koncerte jer dugo je trajalo to dok se mi nismo nanjušili, dok se nije to onako kao kroz neko sito prosijalo kao tko kome pripada.''

Ovaj glazbeni virtuoz, kaže da ima tu prednost da može doći pred publiku i ogoliti se.

''Ja njima mogu reći sve i kako sam. Na primjer zamisli koji autogol ja sam sebi zabijem pred ljudima kad kažem, evo, sad da mogu, promijenio bih ovaj tekst, više ne stojim iza njega i onda otpjevam. Ja govorim otpjevat ću vam samo do ovdje dokle vjerujem u sebe i oni meni sve to puštaju jer znaju da je to tako. Mi smo više kao da smo se našli negdje na kauču, samo nekim čudom nas ima par tisuća'', govori kroz smijeh.

Naš najnagrađivani glazbenik, koji u svojoj kolekciji ima čak 43 osvojena Porina, priznaje da se ni u snu nije nadao da će mu karijera trajati ovako dugo.

''Mi smo mislili da je to kao željezo koje se kuje dok je vruće, jer da je to dok se ne ohladi, svi smo tako mislili. Samo što zaboravimo, ja nisam sebi dozvolio da zaboravim nego sam držao sebe uvijek u tom nekom raspoloženju. Puno je ovo duže i bolje nego što se mislilo. I to me stvarno dovede u to stanje zahvalnosti, ja sam stvarno zahvalan.''

Sudeći prema nevjerojatnoj energiji koju 56-godišnji miljenik publike ostavlja na pozornici, glazbena mirovina se ne nazire.

''Mene je moja publika prihvatila otprilike kad je meni bilo 27 godina i ja moram doživotno imat 27! Vidiš da meni koncert traje kao i onda s istom količinom. Ja kad ne budem više ima 27 ja ću se časno oprostiti jer mislim da mi je puno važnije ova uspomena i ovo lipo što smo imali nego da cijedim taj limun radi svoje egzistencije. Meni to stvarno nije na prvom mjestu. Meni je na prvom mjestu taj osjećaj s kojim ja idem spavat, da sam zadovoljan i da su moji ljudi zadovoljni sa mnom.''

Za razliku od svojih kolega, Gibonni je, blago rečeno, neaktivan na Instagramu, na kojem je posljednju fotografiju objavio prije sedam mjeseci.

''Ja ih razumim, ali ja to ne mogu. Jedino što mi se svidilo jedno vrime me sin znao snimit, gdje bih ja pričao priče kako je neka pjesma nastala, ali nisam taj tip. Ja pozdravljam da to ljudi rade, neka rade, ali bez mene, ja to ne osjećam, ne vidim svrhu. Što ću ja sad ljudima javljat što sam imao za ručak, mislim što ja znam. Možda bi oni to volili, ali meni je to banalno, nemojte me krivo shvatiti.''

A da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdio je i njegov 26-godišnji sin Rando, koji se također bavi glazbom.

''On je super, super radi to što radi. Radi dosta sa strancima, radi za neke Talijane, uvijek nešto radi. To su nove generacije, njima je cijeli svijet jedan vrt. Kao što je meni bilo otić u Solin, tako on ode u Amsterdam. Ja sam uvijek imao tremu, kako ću doć pred nove ljude. To su nove generacije, ne možemo mi to razumit.''

''Tko to može sebi priuštit što ja imam? Da dođeš pred ljude s kojima se razumiš. Di to ima? Aj reci mi neko drugo zanimanje. Ja znam da sam privilegiran da idem radit pred ljude što me čuju i razumiju, moju najcrnju i najsvjetliju intimu.''

Domaćeg rekordera prema broju prodanih ulaznica u prošloj godini očekuje radno ljeto.

''Tko to može sebi priuštit što ja imam? Da dođeš pred ljude s kojima se razumiš. Di to ima? Aj reci mi neko drugo zanimanje. Ja znam da sam privilegiran da idem radit pred ljude što me čuju i razumiju, moju najcrnju i najsvjetliju intimu.''

I baš zato su njegovi koncerti tako posebni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.