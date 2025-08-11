Pretraži
''Slavit ćemo te uvijek!''

Josipa Lisac u emotivnom oproštaju podijelila anegdotu s Gabi Novak: ''Dajem ti pola sata...''

Piše H.L., Danas @ 19:30 Celebrity komentari
Josipa Lisac, Gabi Novak Josipa Lisac, Gabi Novak Foto: Facebook

Josipa Lisac na društvenim mrežama ispričala je anegdotu o Gabi Novak.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Lu Dedić se oglasila nakon smrti bake Gabi Novak
oproštaj koji lomi srca
Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''
Josipa Lisac se oprostila od Gabi Novak
''Slavit ćemo te uvijek!''
Josipa Lisac u emotivnom oproštaju podijelila anegdotu s Gabi Novak: ''Dajem ti pola sata...''
Priča o Sinjskoj alci
ponos hrvatske
Pogledajte zanimljiv videoizvještaj s 310. Sinjske alke čiji je slavodobitnik Frano Talaja!
Maja Šuput i Šime Elez snimljeni su zajedno na Korčuli
odali su ih!
Uhvaćeni! Video Maje Šuput i zgodnog Splićanina otkrio gdje su skupa uživali
Odlazak glazbene dive Gabi Novak
zbogom, gabi
Skromna, draga i uvijek dotjerana: ''Nisam sebe nikad vidjela ni na sceni niti sam sebe ikad vidjela kao pjevačicu''
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
Preminula je Nina Erak
u 70. godini
Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke
Mate Bulić na Instagramu podijelio video dječaka koji s njim pjeva veliki hit
''tako se pjeva!''
Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Na željezničkom kolodvoru Oriovac vlak prignječio mlađu mušku osobu
U tijeku je očevid
Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda
Nedaleko o Pelješkog mosta uočen je uginuli dupin
tužan prizor u moru
UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
show
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
sport
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
HRVATSKO SPORTSKO ČUDO
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
TUŽNA VIJEST
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
POZADINA IZJAVA IZ SPLITA
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
tv
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
LEYLA
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
MASTERCHEF
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
putovanja
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Sonja Jandroković na 310. Sinjskoj alki
ZA SINJSKU ALKU
Modni stil Sonje Jandroković na Sinjskoj alki: Elegancija u crnom koju je podignuo jedan detalj
sve
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene