Josipa Lisac u emotivnom oproštaju podijelila anegdotu s Gabi Novak: ''Dajem ti pola sata...''

Josipa Lisac na društvenim mrežama ispričala je anegdotu o Gabi Novak.

Od naše glazbene dive, Gabi Novak, koja je preminula u ponedjeljak u 90. godini, oprostila se i Josipa Lisac.

Naime, ona je na društvenim mrežama, uz zajedničke fotografije, objavila i nekoliko emotivnih riječi kojima se oprostila od Gabi.

"U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala 'Dobro dajem ti pola sata fore.' Gabi, slavit ćemo te uvijek… Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjećanja, ljudskosti… Volim te…", poručila je Lisac.

Josipa Lisac, Gabi Novak Foto: Facebook

Cijela hrvatska estrada shrvana je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.

Gabi Novak, Rade Šerbedžija Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića. Više detalja pročitajte OVDJE.

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

