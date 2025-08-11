Građani Srbije odat će posebnu počast Gabi, Arsenu i Matiji, evo na koji način

Građani Srbije u utorak će odati počast našoj glazbenoj obitelji.
Naime, u utorak će građani kod Terazijske česme u Beogradu paljenjem svijeća i ostavljanjem cvijeća odati počast Arsenu i Matiji Dedić te Gabi Novak.
Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Okupljanje je znak zahvalnosti za neizmjernu ljubav i ljepotu koju je ova umjetnička obitelj desetljećima nesebično dijelila s publikom.
Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
''Obitelj Dedić Novak bila je čitav svemir lirskog utočišta za sve, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije'', piše u pozivu koji se širi društvenim mrežama.
Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Njihovim odlaskom, kako se dodaje, ''završeno je jedno razdoblje, ali nije i svijet koji su stvarali – onaj ljepši i bolji svijet koji ne smije postati nostalgija već život".
Nakon smrti bake oglasila se i shrvana Lu Dedić. Njezin oproštaj koji lomi srca pogledajte OVDJE.
Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Cijela estrada shrvana je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili Josipa Lisac, predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.
Josipa Lisac, Gabi Novak Foto: Facebook
Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX
Gabi Novak, Rade Šerbedžija Foto: Igor Soban/PIXSELL
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića. Više detalja pročitajte OVDJE.
Gabi Novak i Matija Dedić - 3 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
