Građani Srbije odat će posebnu počast Gabi, Arsenu i Matiji, evo na koji način

Građani Srbije u utorak će odati počast našoj glazbenoj obitelji.

Smrt Gabi Novak rastužila je cijelu regiju, a u susjednoj Srbiji građani Beograda okupit će se u čast naše glazbene obitelji, piše N1info.rs

Naime, u utorak će građani kod Terazijske česme u Beogradu paljenjem svijeća i ostavljanjem cvijeća odati počast Arsenu i Matiji Dedić te Gabi Novak.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić

Okupljanje je znak zahvalnosti za neizmjernu ljubav i ljepotu koju je ova umjetnička obitelj desetljećima nesebično dijelila s publikom.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić

''Obitelj Dedić Novak bila je čitav svemir lirskog utočišta za sve, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije'', piše u pozivu koji se širi društvenim mrežama.

Gabi Novak, Arsen Dedić

Njihovim odlaskom, kako se dodaje, ''završeno je jedno razdoblje, ali nije i svijet koji su stvarali – onaj ljepši i bolji svijet koji ne smije postati nostalgija već život".

Nakon smrti bake oglasila se i shrvana Lu Dedić. Njezin oproštaj koji lomi srca pogledajte OVDJE.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić

Cijela estrada shrvana je zbog tužnih vijesti. Od glazbenice su se oprostili Josipa Lisac, predsjednik Zoran Milanović, Severina, Tereza Kesovija, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.

Josipa Lisac, Gabi Novak

Tereza Kesovija, Gabi Novak

Gabi Novak, Rade Šerbedžija

Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića. Više detalja pročitajte OVDJE.

Gabi Novak i Matija Dedić

