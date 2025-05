Cifra koju su Ronaldo i Georgina ponudili osobnoj kuharici za tjedan dana na jahti će vas šokirati!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez odlaze na luksuzni odmor na Ibizu, gdje će ih na privatnoj jahti pratiti influencerica Marta Garcia Bou kao osobna kuharica, za što će u tjedan dana zaraditi više od milijun eura.

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez uskoro kreću na luksuzni odmor na Ibizi, gdje će uživati na svojoj privatnoj jahti uz vrhunsku uslugu.

Za ovo putovanje odlučili su angažirati osobnu kuharicu, a tu će ulogu preuzeti influencerica Marta Garcia Bou, poznata kao Boukie, koja je popularnost stekla dijeleći kulinarske savjete i recepte na društvenim mrežama.

Georgina ju je, prema Martininim riječima, osobno kontaktirala putem Instagrama i pozvala da se pridruži ekipi na jahti te im priprema obroke u svako doba dana. Za tjedan dana rada, Bou će zaraditi honorar koji premašuje milijun eura.

"Ako žele odrezak u dva ujutro, probudit ću se u dva ujutro i pripremit im to. To može biti posebno teško jer će putovati kao obitelj, uključujući malu djecu koja možda imaju najveće želje. Bit će to spektakl", rekla je Marta.

Zanimljivo je da Marta, iako po struci inženjerka i zaposlena kao konzultantica u uglednoj tvrtki Deloitte, veliku pažnju javnosti privlači svojim kulinarskim talentom koji redovito prikazuje na društvenim mrežama.

Na TikToku je prati gotovo pola milijuna korisnika, dok na Instagramu broji oko 400.000 pratitelja. Upravo joj je ta online prisutnost omogućila suradnje s brojnim poznatim osobama, među kojima se ističe i popularni španjolski glazbenik Quevedo.

