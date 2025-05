Pokojni Liam Payne nije imao oporuku, silne milijune dobit će samo jedna osoba

Gotovo sedam mjeseci od smrti otkriveno je da Liam Payne nije ostavio oporuku, zbog čega je sva njegova imovina pripala njegovu sinu Bearu.

Prošlo je gotovo sedam mjeseci otkako je poslije pada s trećeg kata preminuo pjevač Liam Payne. Iza njega ostao je sin Bear Grey, kojeg je dobio s deset godina starijom pjevačicom Cheryl Tweedy (Cole).

Liam Payne Foto: Profimedia

Cheryl Cole na ispraćaju Liama Paynea - 5 Foto: Profimedia

Pogreb Liama Paynea, Liam Payne Foto: Pogreb Liama Paynea, Liam Payne

Nakon gotovo sedam mjeseci otkriveno je da 31-godišnji pjevač i nekadašnji član grupe One Direction nije imao oporuku. Prema britanskim zakonima, zbog toga što nije oporukom razjasnio kome će pripasti njegova imovina, Payneovo bogatstvo vrijedno oko 32 milijuna dolara (oko 28 milijuna eura) automatski će pripasti njegovu osmogodišnjem sinu, koje će biti smješteno u fond koji će nadgledati Tweedy.

Liam Payne Foto: Profimedia

Liam Payne Foto: Profimedia

Liam Payne i Cheryl Cole - 5 Foto: Profimedia

Izvori bliski Tweedy tvrde kako će pjevačica napraviti najbolju namjeru da zaštiti novac koji će njezin sin naslijediti kad navrši punoljetnost.

"To je mala utjeha da Bear neće htjeti ništa od ovoga, no barem će imati dobrobit od toga", poručio je izvor blizak pokojnom pjevaču, koji je u trenutku preranog odlaska ostavio bogatstvo od gotovo 38 milijuna dolara, no nakon plaćanja nekih luksuza i dugova ostalo je oko 32 milijuna dolara.

Većina bogatstva došla je od njegova udjela u tantijemima za pjesme benda One Direction, a zbog nedostatka oporuke bez ičega su ostali članovi njegove obitelji i zaručnica Kate Cassidy.

Liam Payne i Kate Cassidy - 10 Foto: Kate Cassidy/Instagram

Liam Payne i sin Bear Foto: Instagram

Liam Payne i sin Bear Foto: Liam Payne/Instagram

"Liam je imao neke vrlo osjetljive ljude oko sebe i obožavao je Beara. Uvijek je htio učiniti pravu stvar tako da ga financijski osigura", zaključio je izvor.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Više o vezi Liama Paynea i Cheryl Tweedy pročitajte OVDJE.

Fanovi su i dalje uvjereni kako je Payne posljednjom pjesmom objavio vapaj za pomoć. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Nekad i sad Neodoljivi dječak iz hit-filma daleko je od karijere o kakvoj je sanjao: ''Svake večeri se molim...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Baby Lasagna snimio duet s facom s Eurosonga? Internetom se širi hit-video

Pogledaji ovo Celebrity U Thompsonov bend stiže i legenda iz domaće grupe? Autor je neslužbene himne Hercegovine

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova podijelila da se bori s teškom dijagnozom: ''Jučer sam dobila potvrdu''

Pogledaji ovo Celebrity U obitelj Dragane Mirković stiže prinova! ''Danas sam najsretnija žena na svijetu''

Pogledaji ovo Celebrity Tarik Filipović o velikoj životnoj odluci koju je donio: ''On je moj”