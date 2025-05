Tarik Filipović o sinu kojeg je prisvojio: ''Ja nisam svoj život tako zamišljao...''

Tarik Filipović progovorio je o sinu Lejle Filipović iz prvog braka kojeg je prihvatio kao svog.

Glumac i voditelj Tarik Filipović nedavno je gostovao u podcastu ''Oslobođenje''.

U rijetkom i emotivnom razgovoru dotaknuo se tema koje rijetko dijeli s javnošću, uključujući ulogu očuha sinu Dinu kojeg je Lejla Filipović dobila u braku prije Tarika.

''Ti si danas i očuh, mada ti kažeš otac i Lejlinom sinu iz prvog braka. I ta situacija je isto tako prirodna, jer sve što je ljudsko nije nam strano, ali ljudi uvijek s podozrenjem gledaju i na maćehu i na očuha, evo već sam naziv je ružan. Kako je to izgledalo na početku? Je li bilo izazovno?'', upitala ga je voditeljica.

''Baš je ružan. Pa je, bilo je izazovno, naravno. Ja sam rekao, ja nisam svoj život tako zamišljao i bio mi je šok i moram priznati da sam bio onako… sam sebe sam vagao. Ali jedan dan sam si rekao: ''Čekaj, ako je jedan dječačić od dvije i po godine problem da ti ne budeš sa ljubavi svog života, onda i ti nisi neki ni čovjek, ni frajer.'' Tad sam to presjekao i to je to. Ja sam njega i usvojio. On je moj… i na papiru moj i… rijetko pričam o tome, ali ne vidim, nije to ni tajna, ni tabu. Puno ljudi zazire od toga. Čak je bilo i jako zločestih komentara od nekih ljudi čak i meni bliskih ljudi'', iskreno je priznao.

Tarik i Lejla vjenčali su se na Silvestrovo 2007. godine, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Armana.

Lejla iz prvog braka s Dadom Majolijem ima sina Dinu.

U emisiji je progovorio i o počecima bračnog života i priznao da baš i nije uvijek bilo bajno.

''Na početku smo, i Lejla, i ja imali svoje izazove, kao i svaki drugi par… Kad sam je upoznao, bio sam u jednom emotivnom periodu života kad nisam vjerovao da je moguće ponovno pronaći nekog s kim bi mogao izgraditi nešto dugotrajno. Onda se dogodilo, baš kao slaganje puzli, jednostavno klikne i shvatiš da si našao svoju osobu. To je tajna. Brak nije samo floskula, kao što često mislimo, to je svakodnevni rad, odabir da voliš i poštuješ i kad nije lako'', rekao je.

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Inače, Tarik i Lejla početkom godine proslavili su 17. godišnjicu braka. Više o tome pročitajte OVDJE.

