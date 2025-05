Fani Kerum od danas nosi novu titulu! Ovako se sredila za ogroman uspjeh u svom životu

Fani Kerum obranila je doktorskiu disertaciju u Varaždinu, fotografi su je pričekali ispred fakulteta pa im je zadovoljno pozirala.

Supruga bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, Fani Kerum, od danas ima novo zvanje.

Fani Kerum - 6 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Naime, Fani je danas obranila doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Varaždinu, smjer Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

Fani Kerum - 4 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Tema joj je bila "Multidimensional management concept with the aim of achieving service quality in the hotel industry: Integration of internal marketing, corporate culture and internal communication", u priijevodu: "Višedimenzionalni koncept upravljanja s ciljem postizanja kvalitete usluge u hotelijerstvu: integracija internog marketinga, korporativne kulture i interne komunikacije", a obrana je održana u 14 sati.

Fani Kerum - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Mentorica Fani Kerum bila je izv. prof. dr. sc. Dijana Vuković.

Fani se ovaj veliki dan u svom životu sredila, a nosila je bež haljinu do koljena te srebrne štikle.

Fani Kerum - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Fani Kerum - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

U rukama je nosila i poklon-vrećicu, namijenjenu nekome od suradnika, pretpostavlja se.

Također, nosila je i crnu aktovku te bež torbu.

Što kažete na outfit Fani za obranu? Pristojno i elegantno, dostojno događaja!

Ne sviđa mi se, nešto nedostaje

Mogla je odjenuti hlače. Pristojno i elegantno, dostojno događaja!

Ne sviđa mi se, nešto nedostaje

Mogla je odjenuti hlače. Ukupno glasova:

Inače, Fani i Željko vjenčali su se 2013. godine u društvu najbližih prijatelja i obitelji, a zajedno su dobili troje djece - kćer Eleonoru te sinove Zvonimira i Franu.

Željko i Fani Kerum, 2011. Foto: Josko Ponos/Cropix

Željko Kerum - 2 Foto: Vojko Basic /CROPIX

Par je započeo vezu dok je on još bio u braku s bivšom suprugom Ankicom, a Željko je priznao da imaju aferu 2009. godine, kada je otkrio da zajedno čekaju dijete. Ubrzo je uslijedio razvod od Ankice, s kojom je Željko također dobio troje djece, sinove Joška i Zvonu i kćer Nevu.

Fani i Željko Kerum - 4 Foto: Vojko Basic /CROPIX

Željko i Fani Kerum, 2017. - 1 Foto: Vladimir Dugandzic/Cropix

Fani Kerum Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Željko Kerum i Fani Kerum - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Da voli skupe stvari Fani je pokazala već nekoliko puta, a s kakvim su je satom vrijednim 50 tisuća eura fotografi zatekli prije nekoliko tjedana pogledajte OVDJE.

