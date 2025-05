Znate li čiji je ovo zgodni sin? O skandaloznom braku njegovih roditelja i danas se priča

Pamela Anderson na crvenom tepihu prestižnog događanja ponosno je pokazala svog starijeg sina Brandona.

Bivša zvijezda popularne serije ''Baywatch'', Pamela Anderson, pojavila se na prestižnom modnom događanju Met Gala. Ove godine imala je posebno društvo u koje su svi gledali, sina Brandona Thomasa Leeja.

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee Foto: Profimedia

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee Foto: Profimedia

Ovaj zgodni 28-godišnjak za prestižno događanje odlučio se za crno klasično odijelo. Slatke trenutke između sina i majke zabilježili su i paparazzi.

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee Foto: Profimedia

Inače, Brandon je rođen 6. lipnja 1996. u Los Angelesu, u braku Pamele Anderson i Tommyja Leeja, legendarnog bubnjara benda Mötley Crüe. Odrastao je s bratom Dylanom Jaggerom Leejem, a djetinjstvo su mu obilježili paparazzi i medijski naslovi. No, umjesto da se izgubi u vrtlogu slave svojih roditelja, Brandon je odlučio pronaći vlastiti put.

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee Foto: Profimedia

Za razliku od majke koja je proslavila crveni kupaći kostim, Brandon je svoj modni put započeo na prestižnim pistama. Suradnja s luksuznim brendovima poput Dolce & Gabbane i Tommyja Hilfigera učvrstila je njegov status modela. Njegov atraktivan izgled, tetovaže i karizma često su ga svrstavali na liste najperspektivnijih mladih manekena.

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee Foto: Profimedia

No, moda mu nije bila jedina strast. Brandon se ubrzo okušao i u glumi. Debitirao je u nekoliko filmova, ali najzapaženiju ulogu ostvario je u tinejdžerskoj komediji "Sierra Burgess Is a Loser". Iako u sporednoj ulozi, Brandon je pokazao da ima glumački potencijal.

Pamela Anderson i sin Brandon Thomas Lee - 2 Foto: Profimedia

Pamela Anderson i sin Brandon Thomas Lee - 5 Foto: Profimedia

Ipak, najviše pozornosti dobio je u reality showu "The Hills: New Beginnings". Ta oživljena verzija kultnog MTV-jeva showa prikazala je Brandona u stvarnom svjetlu – od odnosa s majkom Pamelom do izazova romantičnih veza i druženja s holivudskom ekipom. Svojom iskrenošću i autentičnošću brzo je osvojio simpatije gledatelja.

Pamela Anderson - 10 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 9 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Pamela Anderson i Tommy Lee upoznali su se 1995. godine, a vjenčali su se nakon samo 96 sati poznanstva. Ceremonija je bila iznenadna i neobična – održana na plaži u Meksiku, a Pamela je nosila samo bijeli kupaći kostim.

