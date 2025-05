Nećete moći suzdržati suze na ovu objavu Nine Badrić: ''Nažalost, nikad nije stigla...''

Nina Badrić na društvenim mrežama objavila je emotivnu poruku obožavateljice.

Naša glazbenica Nina Badrić na društvenim mrežama objavila je poruku obožavateljice, na koju nitko ne bi mogao ostati ravnodušan.

Nina Badrić Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Naime, obožavateljica se u poruci prisjetila njezina koncerta na koji je otišla s majkom.

''Ne znam hoćeš li ovo ikada pročitati, ali osjećam potrebu da ti napišem. Negdje početkom 2000-ih imala si koncert u Grubišnom Polju, malom mjestu u kojem sam tada živjela. Bila sam još mala, a moja mama me vodila na tvoj koncert. Ona se tamo doselila zbog ljubavi – udala se za mog tatu, ali, nažalost, nikad nije do kraja bila prihvaćena jer nije bila 'njihova'. Iako su se ona i tata trudili, gradili firmu i život ni iz čega, mama se često osjećala usamljeno i odbačeno. Na koncertu ti si me pozvala na pozornicu da plešem. Govorila si kako sam slatka, nasmijavala publiku i stvarala atmosferu koju i danas pamtim. Znam da si poslije rekla i nešto mojoj mami, ali, nažalost, zaboravila sam što'', pisalo je u objavi.

Nina Badrić Foto: Instagram

''Taj tvoj mali, iskreni trenutak pažnje bio je za nju nešto golemo. Bila je ponosna, sretna, možda prvi put osjećala da vrijedi i da netko to vidi. Tvoja glazba bila je dio nje cijelog života, još od tvojih početaka. Tu ljubav je prenijela i na mene. Nažalost, mama je preminula prije dvije godine i nije ti nikada uspjela zahvaliti. Znam da bi ti ona ovo sve ljepše i jasnije rekla, ali pišem onako kako pamtim i sjećam. Danas kad na društvenim mrežama vidim djecu kako pjevaju i plešu na tvojim koncertima na pozornici, srce mi se stisne i nasmije u isto vrijeme. Hvala ti što si u jednom malom trenutku učinila da se moja mama osjeti viđeno i voljeno, pogotovo u tim teškim vremenima'', napisala je obožavateljica.

Nina Badrić Foto: Instagram

Nina Badrić - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić na Tajlandu - 4 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić i Toto Foto: Instagram

Nina Badrić i Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

