Nina Badrić otkrila nam je kakav bi trebao biti njezin potencijalni partner!

Ususret blagdanu svetog Dujma, Nina Badrić proteklog vikenda oduševila je koncertom na prepunoj splitskoj Pjaci. Tim povodom s njom se družio naš Gordan Vasilj. Među ostalim, otkrila mu je kako uživa u ulozi sretne žene, ali i koje bi karakteristike trebao imati njezin partner. Pjevačica se prisjetila i anegdote s Oliverom Dragojevićem i Doris Dragović.

Nije tajna da se Nina Badrić i Split vole javno pa će tako nakon nezaboravnog koncerta ususret blagdanu svetog Dujma na dupkom punoj Pjaci, zagrebačka pjevačica nastupiti i na Melodijama Jadrana. S obzirom na to da su ulaznice za gala koncert u Meštrovićevu Kaštilcu planule u samo nekoliko sati, nastup bi se, zbog velikog interesa, mogao preseliti u Galeriju Meštrović.

''Ja sam najsretnija na svijetu i nekako sam se tome u dubini svoje duše i nadala. I meni je to draga forma, da se moje pjesme preanžariraju na nekakav drugačiji način, da ih ljudi ekskluzivno čuju baš tada i samo tada u Splitu i da im dodamo sve one pjesme koje ja rado volim slušati i pjevati.''

Osim akustičnog koncerta s bendom, koji će dirigirati Ante Gelo, Nina će na Melodijama predstaviti i novu pjesmu ''Ja čuvam njen dom''', za koju je sama napisala i glazbu i tekst.

''Pjesma koja govori da žena ženi ipak nije vuk, jedna tema koja do sad možda i nije toliko obrađena u hrvatskim pjesmama. Jedno poštovanje prema nečemu što je tuđe, amo to tako nazvati.''

Miljenicu splitske publike uz grad podno Marjana vežu najljepše emocije i mnoštvo anegdota s neponovljivim Oliverom Dragojevićem.

''Ja sam se dogovorila s Doris da ćemo se vidjeti na kavi i onda je Oliver rekao 'ma reci Doriski da ideš na frizuru pa da ćeš joj se javiti. Ajde kod nas doma na obid.' Ja kažem ma ne mogu, sa ženom sam se dogovorila. Ja dolazim ispred njihove zgrade, a na prozoru stoji Doris Dragović i kaže: Frizura, a? Ja kažem što je Doris isto došla kod vas na ručak. On kaže, a vidi nje. Ovdje živim ja, Doris i Zdenko Runjić. Ja kažem pa što si mi to napravio? Sad si me posvađao sa ženom (smijeh). Uvijek je on radio takve spačke. Nisam ja znala da je njemu Doris prva susjeda.''

Nina ne krije koliko voli i Oliverovu suprugu Vesnu, koja je, kaže, iznimno duhovita žena.

''Mi smo uvijek Olivera zezali da ima najjaču ženu svih vremena. Vesna je svima nama bila the lik jer kad nju čovjek upozna, onda sklopi sliku cijelog Olivera, koji je bio i duhovit i zezator i cinik i nevjerojatno zanimljiv, šarmantan i životan čovjek. Ali njemu je i žena takva. Dakle, jedna ogromna coolerica, prekrasna žena u svakom mogućem smislu.''

Jedna od naših najvećih zvijezda 30 godina dugu karijeru gradila je postupno i dostojanstveno, bez padova i ikakvih skandala.

''Ostani ponizna, ostani to što jesi, ostani normalna. Sebi sam dala zadatak da će mi to biti najveći uspjeh, jer što ti znači slava i sve što imaš ako si izgubio dušu na neki način u ovome poslu. To nije vrijedno toga.''

Na pitanje bi li joj kao ženi u ovom poslu bilo lakše da ima partnera uz sebe, odgovara kroz smijeh.

''Meni je lakše nego nekim mojim kolegicama, siguran budi. Pa pored njih netko hrče, cijelu noć ne mogu spavati (smijeh), šalim se. Meni je život prekrasan i kako Seve kaže 'ja sam sretna žena', zar to nije očigledno? Zato što jednostavno sam ostvarena, sama za sebe i sama sa sobom pomirena i zadovoljna.''

A kakav bi trebao biti partner Nine Badrić?

''To mora biti partner, netko tko zaista mene voli ovakvu kakva ja jesam iznutra, netko tko ne voli onu Ninu sa scene nego poštuje to što ona radi, a voli tog čovjeka kakav ja jesam. Netko tko me neće mijenjati, netko tko ljubi tvoje rane, tko se s tobom može nasmijati, s kim možeš sjesti na ovu prekrasnu terasu i dovoljni ste jedno drugom. Popiti čašu vina, ispričati dva-tri vica, ispričati sve što ti se u tom danu dogodilo, to je za mene partner.''

Ženu koja zna što hoće nakon Melodija Jadrana očekuje i koncert na solinskoj Gradini, ali je zato kolovoz uzela samo za sebe i svoj drugi dom - Jelsu na otoku Hvaru.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.